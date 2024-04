El motivo del estrés de Alonso en China

Fernando Alonso (Aston Martin) partirá tercero en el Sprint de este sábado en el Gran Premio de China. El asturiano aseguró que la clasificación fue "estresante" ante la lluvia que llegó en la tercera ronda (SQ3). El bicampeón del mundo explicó que fue progresando en las dos primeras fases y consiguió llegar a la SQ3 "con seguridad" antes de que empezase a llover de forma más copiosa, y celebró su adaptación a estas condiciones cambiantes: "Fuimos bastante competitivos". "Los neumáticos parecían mejorar con cada vuelta, pero el circuito estaba empeorando a medida que llovía más. Era difícil valorar el nivel de agarre y cuántos riesgos tomar", agregó el líder de Aston Martin.

El piloto español avanzó sus expectativas de cara a la siguiente jornada: "A ver si podemos conseguir algunos puntos en el Sprint y clasificarnos bien para el domingo". El compañero de equipo de Alonso, el canadiense Lance Stroll, quedó eliminado en la segunda ronda (SQ2) pese a haber sido el más rápido en la única sesión de entrenamientos libres del Gran Premio, celebrada esta mañana, en la que el español fue penúltimo tras rodar únicamente con neumáticos duros. Alonso, que confirmó recientemente su renovación por Aston Martin al menos hasta 2026, afronta esta quinta jornada del campeonato mundial en el octavo puesto de la clasificación general, con 24 puntos.

Sainz (Ferrari) aseguró que su quinto puesto bastó para "salvar el día" y avanzó que hará ajustes después de esa prueba al no ir "cien por cien cómodo" con su vehículo. "He salvado el día con ese quinto puesto. En el Sprint habrá que sobrevivir con lo que tenemos y luchar desde ahí", indicó el madrileño en declaraciones a Dazn.

Sainz lamentó el efecto de la lluvia en esa ronda final: "En la SQ1 y SQ2 hemos ido progresando sin problemas, pero en la SQ3 se ha puesto a diluviar y con el neumático intermedio hemos esperado mucho a la salida del ''pit lane''; se nos ha enfriado. Luego, a Charles y a mí nos ha costado mucho calentar el neumático. Él se ha chocado, se ha entrompado, y a mí no me ha pasado lo mismo de milagro. Hemos sufrido mucho con las temperaturas y no hemos podido hacer una buena SQ3".

Con respecto a la configuración de su monoplaza, Sainz avanzó que quiere hacer "un par de ajustes" después del Sprint: "No voy cien por cien cómodo, tengo un par de ideas de cara a la carrera".

Sainz, que se alzó con la victoria en el Gran Premio de Australia y logró sendos terceros puestos en Baréin y Japón, afronta el fin de semana en China -el primero en el país tras cinco años de ausencia- desde el cuarto puesto en la clasificación general, superado solo por Leclerc y por los pilotos de Red Bull, Max Verstappen y Sergio, Checo, Pérez.

El británico Lando Norris (McLaren), que saldrá primero en el Sprint se confesó "nervioso" durante una clasificación marcada por la lluvia. "Estaba nervioso de ir a una sesión como esta porque sabía que iba a llover, y además estaba contento con cómo estábamos en seco, pero tienes que arriesgar mucho en estas condiciones", indicó.

Norris, que quedó por delante de campeones mundiales como Lewis Hamilton (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin) gracias a su crono de 1:57:940, se mostró "feliz" tras afrontar condiciones "complicadas" y mejorar al final tras dos primeras vueltas que "no fueron buenas". "La velocidad es buena, ya sea en seco o en mojado. Es una sorpresa, pero el equipo ha hecho un buen trabajo y el coche da buenas sensaciones", añadió Norris.