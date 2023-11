Las federaciones deportivas catalanas reclaman 20 millones a la Generalitat

La Unión de Federaciones Deportivas de Cataluña (UFEC) reclama a la Generalitat una cantidad superior a 20 millones de euros por subvenciones en el ámbito deportivo. Esta petición equivale a los tres últimos años. Sin embargo, la Generalitat rechaza las cifras planteadas y afirma que a finales de año pagará 17 millones de euros en concepto de atrasos y de adelantos. La situación es insostenible hasta el punto de que la propia UFEC ha tenido que adelantar dos millones a las Federaciones para ir acortando dicha deuda. Esta cantidad ya se suma a otros tres millones que abonaron antes.

Más Noticias El uso independentista del deporte: 10 momentos para la polémica

"La Generalitat de Cataluña debe toda la subvención a las federaciones deportivas catalanas correspondiente al curso 2022-2023. No lo han hecho. Este dinero tendría que haberse pagado durante la primera parte del año subvencionable, es decir entre septiembre de 2022 y septiembre de 2023. Estamos en noviembre y todavía las federaciones no han visto ni un euro. Desde la UFEC, pedimos al Govern que asuma los intereses de esta deuda derivados de los retrasos en los pagos por parte de la administración y pedimos que se duplique el presupuesto destinado al deporte. En este sentido, desde la UFEC hemos avanzado dos millones más para las federaciones deportivas catalanas, que se unen a los tres millones que ya financiamos por anticipado a cuenta de la subvención de la Generalitat. Esta situación, nos obliga a trabajar sin planificación. Además, hay federaciones que no han podido pagar las nóminas de sus trabajadores", afirma Gerard Esteva, el presidente de la UFEC, a LA RAZÓN.

La Unió d’Esports de Catalunya, formada por la UFEC y la UCEC, ha realizado varias protestas frente al Parlament catalán con el objetivo de lograr "encuentros de trabajo urgentes para solucionar de forma definitiva el estado precario del deporte" con los grupos parlamentarios.

En el deporte catalán nunca se había llegado a una situación de estas características. La Generalitat anunció el pasado junio para las federaciones deportivas de la comunidad un presupuesto de 14,25 millones para la temporada 2022-2023 y otros 14,25 para la 2023-2024.

Esteva cuenta que desde UFEC han enviado una decena de cartas a Anna Caula, secretaria general de l'Esport de la Generalitat, informando sobre las grandes necesidades del sector sin obtener ninguna respuesta. "Necesitamos también un cambio de actitud sobre todo para que haya diálogo, que no ha habido hasta ahora", afirma el abogado, que insiste en que quiere establecer un "diálogo para solucionar el tema de la financiación". "Las aportaciones que tiene que hacer el Govern están aprobadas en los presupuestos de la Generalitat y se tienen que ejecutar. Y también estos cambios estructurales, porque es un tema también de agravio con el deporte que venimos denunciando desde hace mucho y al que no se está dando respuesta", dice Gerard.

"Financiamos 2.000.000 de euros más a las federaciones para paliar los efectos por el retraso del pago por parte de la Generalitat. Queremos que el funcionamiento económico de las federaciones no sea una preocupación y nos podamos dedicar a los deportistas. Desde la UFEC no sólo reivindicamos al Gobierno lo que creemos que es justo, sino que además aportamos soluciones para salvar la grave situación en la que se encuentran la mayoría de las federaciones por la falta de pago por parte de la Generalitat. Estamos en una situación de asfixia", concluye Gerard.

La UFEC agrupa a un total de 71 federaciones deportivas de Cataluña y representa a 700.000 deportistas federados. De manera más concreta, la UCEC reúne 43 consejos deportivos con más de 250.000 licencias y también trabaja con 734 administraciones públicas y más de 4.000 entidades.