La feroz crítica de Juanma Castaño a los Mossos por Vinicius: "Si lanzaran una granada contra la Generalitat..."

Vinicius está siendo el centro de todos los partidos. Los rivales intentan frenarle con patadas y toda esta situación genera un contexto cuanto menos complicado mientras se suceden los insultos racistas desde la grada. En la tertulias deportivas sigue siendo el gran tema de debate y ayer volvió a serlo en "El partidazo" de Cope al hilo de las investigaciones policiales y las acciones de Mallorca y Valladolid contra los aficionados que protagonizaron los insultos racistas al delantero del Real Madrid.

El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Franco, declaró esta misma semana en El Partidazo de COPE que habido grandes avances policiales sobre los presuntos autores del "ahorcamiento" de Vinicius en un puente en la previa del derbi copero. "Ha habido avances. Lo que pasa es que a veces no se perciben. Estamos en un Estado democrático que a veces no se puede sancionar si no hay unas pruebas concluyentes. La policía, ahora mismo, tiene muy avanzadas un par de líneas de investigación que pronto darán sus frutos", afirmó.

La Jefatura Superior de Policía de Madrid ya tiene examinadas numerosas huellas dactilares y rastros genéticos de varias personas, también se han rastreado las matrículas de los vehículos que pasaron por la zona y las redes sociales.

Asimismo, el Mallorca colabora con Laliga y la Policía para identificar al sujeto que gritó "puto mono" al brasileño y Real Valladolid ha iniciado el proceso de incoación de expediente disciplinario a los abonados que han sido identificados como consecuencia de los hechos sucedidos en el encuentro disputado el pasado 30 de diciembre, en el estadio José Zorrilla, ante el Real Madrid, respecto a los insultos recibidos por el delantero madridista Vinicius Júnior.

En un comunicado remitido este martes, el club vallisoletano subraya que estos hechos pueden suponer infracciones al Reglamento Interno del Abonado y Espectadores en General del Estadio.

Todas estas investigaciones en curso dieron pie a Juanma Castaño para criticar con dureza a los Mossos que no fueron capaz de identificar al aficionado que insultó gravemente al madridista en el Camp Nou la temporada pasada.

Ocurrió el 24 de octubre de 2021, en un Clásico que ganó el Real Madrid 1-2 con goles de Alaba y Lucas Vázquez. Vinicius tuvo sus piques con la afición azulgrana, siendo el punto de máxima tensión cuando fue sustituido y tuvo que recorrer buena parte del campo por la banda. A su paso, los insultos se sucedían.

Lo grave fue cuando un hombre, acompañado de un niño, lanzó insultos racistas a Vinicius al grito de "macaco". Vinicius lo escuchó y se encaró con él. Hubo polémica cuando la escena fue recortada en los resúmenes posteriores, pero LaLiga acabó denunciando ante la Fiscalía Anticorrupción las imágenes.

"Si lanzaran una granada contra la Generalitat"

Un año después, el caso fue archivado porque los mossos no pudieron localizar al individuo que insultó a Vinicius. Argumentaron que el aficionado racista no era socio del club, habiéndose hecho con el asiento mediante la cesión de otro carné. Pese a haber imágenes que reconocen su rostro con claridad, las autoridades no lograron su identificación para sorpresa de LaLiga. "Es vergonzoso que la Policía haya avanzado tanto y que el Valladolid ya haya abierto expediente y que los Mossos no fueran capaz de localizar a un individuo del que había imágenes 4K" afirmó el periodista deportivo y añadió: "Lo que hay que tener es ganas. Habría que ver que pasaría si ese individuo lanzara una granada contra la Generalitat, seguro que lo habrían identificado".