Vinicius está siendo el centro de todos los partidos. Los rivales intentan frenarle con patadas y toda esta situación genera un contexto cuanto menos complicado. En las tertulias deportivas este tema no se escapa. “Un día le partirán la pierna a Vinicius... y diremos, ah que pena...”, afirmó José Luis Sánchez en “El Chiringuito”. El tertuliano insistía en que, si esto sigue así, el brasileño acabará lesionado de gravedad.

💣 "Un día le partirán la pierna a Vinicius... y diremos, ah que pena..." 💣



💥 @JLSanchez78 'estalla' como nunca en #ChiringuitoVinicius pic.twitter.com/B4QE3g84Ky — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) February 6, 2023

Por su parte, Alex Silvestre afirmó que Vinicius provocó a Maffeo y a Raillo: “Nunca tendrás tanto dinero como yo. No sé cómo me puedes quitar el balón con lo malo que eres”. José Félix Díaz comentó que los árbitros deben aplicar el reglamento: “Cuando en el minuto 4 pegan a Vinicius... ¡hay que castigarlo!”.

Vinicius, el protagonista en cuestión, también quiso hablar sobre todo esto: “¿Otro partido duro? Hay que preguntar a los árbitros...”. De momento, el atacante no ha querido comentar nada más al respecto.

Ancelotti no se escondió en rueda de prensa: “El árbitro decide lo que es falta y lo que es tarjeta. Lo que se le ha olvidado es lo de la repetición de las faltas, porque no han sido muy feas, pero es amarilla si se repite una y otra vez. Al descanso teníamos dos amarillas y el Mallorca cero. Todo lo que está pasando no es culpa de Vinicius, él sólo quiere jugar al fútbol. Y luego hay un ambiente que provoca, que le aprietan, que le hacen faltas, esto es lo que pasa. Hay que cambiar el foco, porque piensan que es culpa de Vinicius y sólo hay que ver lo que ha pasado en este partido para darse cuenta de que no es así”.