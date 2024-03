La Fiscalía recurre la fianza de Dani Alves ante el "elevado riesgo de fuga"

La Fiscalía ha interpuesto un recurso de súplica contra la decisión de la Audiencia Provincial de permitir a Dani Alves salir de prisión si aboga un millón de euros de fianza. Para el Ministerio Público, el riesgo de fuga es "elevado".

El recurso se fundamenta en que se mantienen los motivos por los que se adoptó la prisión provisional del exjugador del FC Barcelona, "incluso con mayor intensidad" a la vista de que Alves ha sido condenado por violación a cuatro años y medio de prisión, una sentencia que todavía no es firme pues tanto la defensa del jugador como la propia Fiscalía y la acusación particular (en representación de la víctima) ya han anunciado que van a recurrir el fallo.

Unos recursos que, recuerda la Fiscalía, hacen que "el horizonte penológico al que se enfrenta" Alves es el de una condena de hasta 12 años de prisión, razón por la que entiende que "debe prorrogarse la situación de prisión provisional hasta la mitad de la pena impuesta", es decir, hasta un máximo de dos años y tres meses (el exinternacional brasileño ya cumplió 14 meses de prisión preventiva).

Para el Ministerio Público existe "un elevado riesgo de fuga" que según su criterio "no puede mitigarse con las medidas alternativas fijadas" por el tribunal -la prohibición de salir de España y la retirada de sus pasaportes- "a la vista de la falta de arraigo" de Dani Alves en España y al "arraigo sí existente con su país de origen –Brasil-, país que no extradita nacionales en delitos de agresión sexual".

Además, la Fiscalía esgrime su "elevada capacidad económica" y la de su entorno, lo que -alerta- "conllevan que el riesgo de fuga no quede mitigado por el depósito de una fianza".