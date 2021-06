Deportes

«Ha estado muy bien. No importa la posición, me he divertido». Con estas palabras llegaban malas noticias para el piloto francés Esteban Ocon, compañero de Fernando Alonso en Alpine. La frase la pronunciaba, vía radio, el propio Alonso y lo hacía justo después de terminar una de sus vueltas rápidas. Y cuando el piloto asturiano hace afirmaciones como éstas cualquiera que esté a su alrededor se tiene que echar a temblar de lo que viene.

Durante la sesión de clasificación del Gran Premio de Estiria que se celebra hoy, Alonso volvió a dar un golpe en la mesa y ya está a la altura de su vecino de box. El empate (4-4) en el particular pique de resultados que todos los pilotos de la F-1 mantienen con sus compañeros de equipo es la prueba de la mejora en el rendimiento del bicampeón del mundo. Y en este sentido, el piloto español es un «killer». Después de tanto tiempo en la F-1 nadie ha sido capaz de ganarle dentro de su equipo y sólo uno, como mucho, pudo empatarle. Fue Lewis Hamilton en 2007. El arranque de temporada de Alonso no fue fácil. Los resultados no llegaban y su compañero Ocon parecía haberle tomado la medida. Era cuestión de tiempo. El ovetense siempre mantuvo que necesitaba unas pocas carreras para recuperar algunas sensaciones. Se marcó el Gran Premio de Francia para hacerlo y así fue. Y este fin de semana lo tiene todo para terminar delante de su compañero otra vez. Ocon quedó ayer eliminado en la Q1 mientras que Alonso alcanzó la Q3 y partirá desde la octava plaza: «Ha sido una calificación estresante, sin margen de error, por los espacios reducidos y los límites de la pista en las dos últimas curvas del circuito. Siempre hay margen de mejora, pero estoy muy contento de volver a estar entre los diez primeros y de haber acabado noveno. Eso nos da la posibilidad de sumar buenos puntos. Nuestras previsiones indican que podría llover, por lo que todo parece algo desconocido con miras a la carrera; pero estamos listos para cualquier tipo de condiciones», afirmó el piloto asturiano.

Ya está por delante de su compañero en la clasificación general y hoy puede aumentar esa renta. Poco a poco, Alonso va poniendo las cosas en su sitio. Quien no estuvo muy acertado fue Carlos Sainz. Quedó eliminado en la Q2, saldrá desde la décimo segunda posición y no parece que tenga ritmo como para alcanzar un puesto entre los ocho primeros. Su compañero Leclerc fue más rápido y ocupará el séptimo lugar en parrilla.

Por arriba, Max Verstappen marcó la «pole» y lo hizo por delante de Lewis Hamilton, que lo está intentando todo para ganarle cada partida. Pero las cosas no van bien en Mercedes y queda claro que van con el paso cambiado buscando todo tipo de soluciones para reducir la distancia con Red Bull que ahora manda en el Mundial.