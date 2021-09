Fernando Alonso se sincera: su única motivación y su retirada

Deportes

Fernando Alonso se ha abierto en canal en una entrevista para la BBC. Su relación de “amor-odio” con el deporte, por qué se preocupa por su legado y reputación, su relación con la nueva generación de pilotos o cuanto tiempo quiere continuar han sido alguno de los aspectos abordados por el asturiano en una entrevista para la BBC en la que analiza su regreso a la F-1.

Si hay algo que queda claro en sus palabras es su ambición. El piloto ha revelado que perseguir el tercer título de campeón del mundo es su objetivo principal y su única motivación. No obstante, el español, a sus 40 años, es consciente de que cabe la posibilidad de que no lo consiga pero asegura que quiere “tener la certeza de haberlo intentado hasta el final”.

“Por dentro tengo el mismo espíritu y las mismas ambiciones de competición y ganar el tercer campeonato es lo único que me motiva”, ha destacado Fernando en una entrevista con la BBC.

La retirada en horizonte

Alonso afronta esta nueva etapa en la F1 sin saber bien cuánto durará, aunque admite que le gustaría seguir disfrutando entre dos y cuatro años vislumbra su retirada en el horizonte.

“Estudiaré mi continuidad año a año. Primero tengo que disfrutar de continuar en Fórmula 1 y sentir que soy lo suficientemente rápido. Si un día siento que no soy competitivo, no siento el coche y no disfruto de la competición, seré el primero en levantar la mano y dar la oportunidad a un tipo nuevo, pero ojalá eso no ocurra y pueda seguir corriendo, no sé, al menos dos, tres o cuatro años. No creo que la edad sea un problema”, ha añadido el asturiano.

“Si tienes más carga aerodinámica, vas más rápido en las curvas; si tienes más potencia, vas más rápido en las rectas. No es que con 20 años o con 40 cambie mucho la cosa”, ha añadido Alonso.

Amor-odio por la F-1

El piloto también se ha referido a su relación de amor-odio con la F1: “Es probable que tenga una relación de amor y odio con la F1. Me encantan las carreras. Me encantan los coches. Me encanta la tecnología y lo inteligentes que son todos los ingenieros y todos los miembros del equipo. Se aprende mucho de esta gente pero también siento que es mitad negocio, mitad deporte. No puedes competir en las mismas condiciones que algunos de tus oponentes, y hay muchas actividades mediáticas, muchas actividades de patrocinadores alrededor del Gran Premio también. Eso chupa tu energía”.

El piloto, siempre tan exigente, asegura que sólo está al 10% y que su vuelta no se fácil. “Hay un par de cosas que todavía deben mejorarse: la adaptación al coche, la comprensión de los neumáticos y las diferentes condiciones de la pista cuando sigue cambiando o tengo un nuevo nivel de agarre; diferentes condiciones meteorológicas”, dice Alonso.

Su relación con los pilotos

También se ha referido a su relación con otros pilotos y a su comentado en redes sociales intercambio de cascos. “Ahora hay una generación generación muy joven mirando la televisión y ven todos estos cambios de casco y se sorprenden por esto y hacen algunas bromas al respecto y me preguntan si volví solo para intercambiar cascos con todos los pilotos. Tengo más de 50 cascos en mi museo. Pero mucha gente no siguió nada hasta hace dos o tres años en la F1. Algunas de estas personas están en las redes sociales y hacen todas estas cosas. Tienes que tener algo de sentido del humor, seguro, porque si no te volverás loco. Sólo trato a todos como siento que se merecen. Lando (Norris) es un buen tipo, lo mismo con Daniel (Ricciardo). Y con la gente con la que tal vez no me llevo muy bien, o no entiendo la forma en que corren o actúan como persona, trato de no involucrarme demasiado con ellos”.