Deportes

Max Verstappen se ha encontrado con un aliado inesperado en su título por el Mundial con Lewis Hamilton. En una entrevista con el diario neerlandés “De Telegraaf”, Fernando Alonso asegura que el siete veces campeón del mundo sucumbirá a la presión del holandés y de Red Bull. “Si Lewis sólo tuviera que luchar por el título contra su compañero de escudería todo sería genial para él, pero ahora siente la presión y se mete en problemas. Durante la temporada ves la maquinaria británica en marcha y Max lleva bastante bien esa presión”, afirma el piloto español.

El bicampeón del mundo va más allá y aclara el concepto de “maquinaria británica”: “Los dos incidentes entre Max y Lewis de este año no creo que se hayan juzgado igual. Después del contacto en Silverstone, Red Bull habló, pero no fue más allá. Después del accidente en Monza hubo mucho más debate. Max recibió una penalización en la parrilla para la carrera siguiente y no creo que nadie lo entendiera. Pero es parte de la presión de ciertas posiciones”.

Alonso ya fue rival por el título de campeón del mundo con Hamilton en 2007 cuando ambos militaba en McLaren. La disputas en la escudería británica acabaron con Kimi Raikkonen y su Ferrari llevándose el título. Hamilton está cerca de sumar su octavo título de campeón del mundo. Tiene doce puntos de desventaja con Verstappen y sólo dos de sus siete títulos anteriores (2008 frente a Massa y 2014 ante Nico Rosberg) llegaron en duelos directos.

Más China, pero no en 2022

La F-1 ha ampliado su acuerdo con los promotores del Gran Premio de China hasta 2025, aunque no se disputará en 2022 debido al impacto de la pandemia de coronavirus, que ya impidió su celebración en 2020 y 2021. La organización del Mundial ha confirmado la extensión del acuerdo con los promotores de la carrera que se disputa en el Circuito Internacional de Shangái y su exclusión del calendario 2022 “debido a las actuales condiciones de la pandemia”. “Es una gran noticia para nuestros aficionados en China, y estamos encantados de anunciar este acuerdo que nos permitirá seguir compitiendo en Shangái hasta 2021″, ha declarado el consejero delegado de la F-1, el italiano Stefano Domenicali. “Aunque estamos decepcionados de no poder incluir China en el calendario de 2022 por las condiciones de la pandemia, la carrera será incluida en el calendario tan pronto como las condiciones lo hagan posible”, ha añadido el ejecutivo de la entidad que gestiona el campeonato, propiedad de la firma estadounidense Liberty Media, que ha agradecido su colaboración al promotor, Juss Sport.

El Circuito Internacional de Shangái, un trazado de 5,451 kilómetros debutó en la F-1 en 2004, cuando estableció el récord del circuito el heptacampeón mundial alemán Michael Schumacher (1:32.238). Desde entonces, se han disputado en él 16 carreras, con seis victorias del siete veces campeón mundial británico Lewis Hamilton (2008, 2011, 2014, 2015, 2017 y 2019). Fernando Alonso ganó en 2005 y 2013.