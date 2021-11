Deportes

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes de Fórmula 1, concedió una extensa entrevista al diario Daily Mail en la que criticó con dureza al piloto español Fernando Alonso, al que acusó de egocéntrico y del que dijo que “es decepcionante que no tenga más de dos títulos”.

“Fernando Alonso es sin duda uno de los mejores pilotos que ha corrido en la Fórmula 1. Es decepcionante para el deporte que no tenga más de dos títulos. Pero se trata de saber que eres parte del sistema solar, no eres el sol. Algunos pilotos están mal aconsejados, se ponen en el centro de atención de los medios y empiezan a creer que son el sol. Y no. Ninguno de nosotros lo es. Todos somos satélites, somos los planetas que giran”, declaró Wolff.

El jefe de Mercedes se deshizo en elogios hacia su piloto Lewis Hamilton, ganador de siete títulos mundiales, y aseguró que no se le valora como merece: “Creo que Lewis no es considerado aquí [Reino Unido] tan bien como debería. Solo cuando se retire, creo, la gente comprenderá la magnitud de sus logros”. “Las personas que dicen que podrían ser campeones del mundo en el coche de Lewis, bueno, ¿por qué no estás en ese coche? ¿Por qué cambió de McLaren a Mercedes en 2013? Fue un movimiento audaz. Hay ejemplos, incluso ahora, de personas que optaron por el dinero en lugar del automóvil”, añadió.

Preguntado por cómo maneja el ego de Hamilton dentro del equipo, Wolff fue claro: “Esto es Mercedes. No tenemos sitio para el genio imbécil. Incluso un piloto superestrella tiene que respetar los valores del equipo. Llevamos ocho años juntos con Lewis. No es un niño arrogante y mimado. Es un corredor maduro que ha ganado siete títulos, seis con nosotros, así que podemos aprovechar esos momentos, es parte de nuestro papel ser un cubo de basura para el piloto a veces”.