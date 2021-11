Deportes

El piloto británico Lewis Hamilton (Mercedes) ganó el Gran Premio de Brasil después de un fin de semana lleno de sobresaltos y sanciones para él y su equipo. Después de la carrera, Hamilton aseguró que “hay muchas fuerzas” que están en su contra.

“No nos han podido detener. Estoy muy orgulloso de mi equipo. Todavía quedan tres carreras y seguimos en la lucha. Hay muchas fuerzas que parecían estar en nuestra contra este fin de semana, pero lo hemos superado por equipo. La batalla está en todo lo alto”, declaró Hamilton en DAZN.

“No sé cómo tenía el ritmo que tenía. He ido a tope todo el fin de semana y lo he dado todo. La clave es no rendirse”, añadió el británico, quien no ve el triunfo como una venganza: “No es mi estilo”.

También explicó por qué celebró el triunfo con una bandera de Brasil: “Estoy muy contento y es un momento muy emotivo. Soñaba con venir aquí cuando veía a Ayrton Senna pilotar. Aquí es donde más seguidores tengo y quería representarlos de alguna forma, por eso lo he celebrado con la bandera de Brasil”.

Toto Wolff, jefe del equipo Mercedes, se sumó al argumento de Hamilton y también habló de que hay “muchas cosas” en su contra: “Lewis Hamilton ha mostrado que quiere ganar el Mundial y también lo ha hecho todo el equipo. Había muchas cosas en nuestra contra, las últimas en la carrera. Lo discutiremos a puerta cerrada. No entiendo que no hubiera investigación tras lo sucedido con Max Verstappen”.