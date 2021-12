Deportes

El misterio de Alpine que no entiende Fernando Alonso

Fernando Alonso no pudo meterse en la Q3 del GP de Arabia Saudí de Fórmula 1 que se está celebrando este fin de semana en el circuito de Jeddah.

El piloto de Alpine superó con lo justo la Q1, pero no tuvo opciones de seguir escalando en la Q2, por lo que saldrá desde la 13ª posición en la parrilla de salida este domingo. El asturiano quedó fuera de la Q3 y no se explica porque su compañero, Esteban Ocon, sí estuvo en la pelea. ¿Beneficia Alpine a su compañero?

🗣️ @alo_oficial: "El coche tenía un comportamiento extraño, era realmente difícil de conducir. A ver si sabemos por qué de cara a Abu Dhabi"#SaudiDAZNF1 🇸🇦 pic.twitter.com/8cSOaTL05B — DAZN España (@DAZN_ES) December 4, 2021

En declaraciones a DAZN, el asturiano se mostró desconcertado con el misterio que envuelve al Alpine en la penúltima batalla del Mundial de Fórmula 1.

“Hoy tenía un comportamiento muy extraño la parte trasera. Era difícil de controlar hoy el coche. Tenemos dos coches totalmente diferentes. Con el mismo set up, dos comentarios completamente diferentes, y no sabemos el por qué. Yo tendría que bajar diez grados el alerón de alante para tener el mismo comportamiento. Tenemos que ver como entender eso”. “Ahora ya no lo podemos tocar porque está en parque cerrado, pero a ver si de cara a Abu Dhabi sabemos el porqué”, lamentó el piloto en lo que parece un claro mensaje a Alpine.

Pese a los problemas indicados, Fernando Alonso cree que habrá opciones de colarse en la zona de puntos, aunque esas opciones pasan por una “carrera loca” que permita modificaciones en la clasificación final.

“Va a ser un circuito difícil de adelantar, pero los puntos siguen estando ahí Puede haber carreras locas como las hay en Baku o en Mónaco. De cara a mañana no podremos solucionar el problema del comportamiento del coche, pero a ver si podemos hacer una buena estrategia y sumar puntos”, concluyó.