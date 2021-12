El título de F1 en juego: Hamilton, “pole”, Verstappen, tercero

F-1

La sesión de clasificación arrancó con sobresaltos: los comisarios investigaron a Hamilton por dos acciones ocurridas en la tanda libre anterior por no respetar, aparentemente, doble bandera amarilla y, por otro lado, por obstaculizar a Mazepin durante la vuelta rápida. Y no eran los únicos problemas para Mercedes ya que el motor de Bottas dio señales de problemas y debieron sustituir algunas de las partes. La Q1 empezó y los jueces todavía no habían decidido con lo que ello puede suponer si existiera sanción deportiva. Al final todo quedó en una sanción de 25.000 euros y una reprimenda. Eso sí, Hamilton ya estaba en pista. El circuito de Jeddah, estrecho y ultra rápido se preparaba para una clasificación complicada, sobre todo, por aquello del diferencial de velocidad entre los pilotos que van en vuelta y los que no. El peligro es muy alto. Pérez fue el más rápido por delante de Bottas, Ricciardo y Sainz. El que peor lo pasó fue Fernando Alonso, que clasificó en el límite del corte, 15º, y pasó a la siguiente fase.

Los pilotos eliminados en la Q1 fueron: Latifi, Vettel, Stroll, Schumacher y Mazepin

La primera fase de la clasificación dejó claro que adelantar a pilotos que no iban en vuelta rápida era un ejercicio peligroso. La pista no sólo es estrecha, sino que tiene puntos ciegos en los que la seguridad está comprometida. Y en este sentido el primer aviso lo dio Carlos Sainz, que casi sufre un choque con Gasly y debió abortar su vuelta. Y con las prisas, en el siguiente giro cometió un error de conducción que le hizo tocar levemente el muro y dañar ligeramente la parte lateral del alerón trasera. Pasó por boxes para intentar arreglar el problema, pero no hubo tiempo. Regresó a pista para hacer una vuelta rápida y fracasó de nuevo porque el Ferrari era “inconducible”. Incluso, estuvo a punto otra vez de tener una nueva salida de pista. También lo intentó Alonso, pero falló. Quedó eliminado al igual que Sainz. Eso sí, su compañero Ocon sí accedió a la fase final. Hamilton lideró los tiempos por delante de Pérez y Verstappen.

Los pilotos eliminados en la Q2 fueron: Ricciardo, Raikkonen, Alonso, Russell y Sainz.

La Q3, en un circuito como este donde no se puede adelantar, era vital, fundamental para el título en el caso de Hamilton y Verstappen. El inglés tiró de galones y marcó el mejor tiempo y, a continuación, su rival, que afrontó la vuelta rápida sabiendo que el de Mercedes tenía el primer puesto provisional, se lanzó a por todas. Pero falló. Cuando apenas faltaban tres curvas y tenía la “pole” en la mano se fue contra el muro. Un roce pequeño, pero suficiente para dejarle fuera y condenarle a la tercera plaza. De nuevo, la salida será fundamental porque Bottas podrá tapar a Verstappen y dejar escapar a su compañero. Todo está a favor, pero nunca hay que subestimar a Red Bull y Verstappen.