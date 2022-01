Alonso desvela los dos pilotos a los que seguía de cerca cuando se retiró

A poco más de dos meses para el arranque del curso en la Fórmula Uno, las escuderías están ultimando los monoplazas que estrenarán el 20 de marzo en Bahréin. Los pilotos están inmersos en la pretemporada y algunos, como Fernando Alonso, se ven envueltos en numerosos rumores. El asturiano sigue a lo suyo y ha reconocido en una entrevista en la web oficial del Mundial de F-1 cómo vivió las dos temporadas que estuvo alejado del campeonato. En 2019 y 2020, el bicampeón mundial no compitió en la Fórmula Uno, pero no perdió detalle de todo lo que sucedía. Y lo que más llamó su atención fueron dos pilotos con los que ha compartido circuitos en la pasada temporada.

“El que me impresionó más cuando estaba en casa viendo las carreras por la televisión fue George Russell. Me gustaba verle cómo se desenvolvía con el Williams. Y también me gustaba Max Verstappen -campeón en 2021-. Estos eran los dos tipos que me hacían encender la tele”, ha asegurado en la citada entrevista. Pero su atención iba más allá. Tampoco perdía detalle de lo que sucedía con Daniel Ricciardo en Renault, el actual equipo Alpine en el que él milita. “Seguía a Daniel porque estaba con el Renault y ese coche me interesaba mucho...”, afirma.

Fernando también dio detalles sobre el modo en que está afrontando la pretemporada: “Creo que para funcionar bien, necesitamos un buen invierno, eso es seguro. Necesito estar preparado o prepararme un poco mejor que el año pasado. El accidente que tuve el pasado mes de febrero con la bicicleta no ayudó el año pasado. Tenemos que ir a los test con un buen programa. Estoy seguro de que estaré al ciento por ciento. Hay que ver que el coche sea competitivo”, apuntó. Y en este sentido se mostró tan autoexigente como de costumbre: “Depende de nosotros el hacer un buen coche. Ya no hay más excusas: si tenemos menos presupuesto -hay un límite de gasto para todas las escuderías- o tenemos menos recursos o los rivales están usando dos túneles de viento... Ya no hay que hablar más de todas esas cosas, así que depende de nosotros”.