El nuevo y definitivo cambio en el coche de Fernando Alonso para ser competitivo de verdad

Fernando Alonso ha contagiado su ambición a Alpine y se buscan soluciones para arañar más puntos. La escudería ha dado a los pilotos (Ocon y Alonso) libertad para pegarse en la pista al principio de las carreras y ahora está buscando que los coches no fallen, como sucedió en el Gran Premio de Arabia Saudí cuando el motor del español dijo que no podía más y se paró cuando estaba en puntos. El Plan sólo puede funcionar si los coches están a la altura de la calidad de los pilotos que los conducen.

Por eso, durante estos días se ha estado dando vueltas y estudiando lo que sucedió para encontrar una solución y que en el próximo Gran Premio de Australia, Fernando Alonso pueda estar en puestos más adelantados y pueda competir durante más tiempo, sin que el motor se rompa. “No es el motor, sino la bomba de agua”, ha asegurado Laurent Rossi, director general de Alpine. “Esto provocó un defecto de refrigeración y, posteriormente, una cascada de acontecimientos: el motor se enfriaba menos, el aceite se calentaba, etc...creando más problemas”.

Según Rossi, el problema era que el coche no daba más de sí: “Fernando pudo seguir conduciendo y el motor funcionaba, pero obviamente no en condiciones ideales. Por eso preferimos detenerlo”, continuó Laurent Rossi. “La bomba de agua había fallado. Hemos identificado la causa del problema. Espero que lo hayamos corregido para Melbourne. Es un problema de juventud con los nuevos componentes, que están funcionando por primera vez y que aún no hemos tenido la oportunidad de validar, como es el caso de todos los equipos. La ventaja es que no es estructural ni intrínseca al coche. No hay que cuestionar el motor en sí, ni su diseño, ni las decisiones arquitectónicas tomadas, porque el motor hace lo que se espera de él”, continuó mandando un mensaje positivo para los aficionados y para los pilotos.

El problema que se presenta ahora a Alpine es que tendrán que estrenar un nuevo motor y ya es el tercero de Alonso esta temporada. A partir de ahora, un nuevo cambio supondrá sanciones para el español. Tras Baréin lo cambiaron porque dio problemas, en Arabia Saudí dejó de funcionar y en Australia confían en que el nuevo dé a Alonso más fiabilidad y pueda estar en la parte alta de la carrera. “El problema es que este accesorio, la bomba de agua, está integrado en el motor. La bomba de agua terminó desintegrándose y cayendo en el motor. Si hubiéramos querido repararlo, habríamos tenido que romper el sello. Así que el motor está perdido para nosotros. Aunque su integridad física no se vea directamente afectada, para nosotros es un motor menos”, continuó Rossi.

Alpine está aprendiendo sobre la marcha esta temporada mientras otras escuderías, como Ferrari, parece que han llegado al comienzo completamente preparados. Alonso insiste en que esto es una carrera larga, con muchas pruebas y con muchos inconvenientes. Cada día saben una cosa más del coche, cada carrera avanzan. La duda es si así van a ser competitivos demasiado tarde.