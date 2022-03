Se revela el secreto por el que el coche de Alonso va a correr muchísimo más

Los primeros entrenamientos de Fernando Alonso con el Alpine de esta temporada fueron descorazonadores. Los rivales corrían más, mientras que el piloto español apretaba el acelerador sin éxito y haciendo que el coche se le rompiera por un problema hidráulico. Es la temporada clave de lo que ya se conoce como “El Plan” y su comienzo tan frustrado ha sido un jarro de agua fría para todas las ilusiones de los aficionados españoles. Fernando Alonso los llevó a la F1 y quieren verle de nuevo peleando en las primeras posiciones, con los mejores, porque saben que si le dan un coche competitivo, él lo va a hacer mejor.

Alpine no pierde la esperanza. “No quiero parecer que estoy poniendo excusas, no estoy diciendo que vamos a ganar a Mercedes y Red Bull, pero creo que estamos en una posición decente”, ha expresado Permane en palabras que publica el medio británico AutoSport.

Dio la clave: “La última vuelta que Fernando, aunque sólo fuera una, es muy comparable a lo que Verstappen hizo al mismo tiempo, aunque Verstappen estaba utilizando DRS”,

Y Alpine no lo utilizó en los entrenamientos porque estaba probando otras cosas y no sabían cómo iba a funcionar con la carga aerodinámica: “Está relacionado con la velocidad máxima, es una cosa de la carga. No es que no podamos hacerlo, que tengamos miedo, que estemos preocupados o que pensemos que algo se va a romper. Sólo estamos siendo cautos”, decía Alan Permane acerca de los planes de Alpine y cómo están yendo paso a paso, con mucha tranquilidad, porque saben que el Mundial es muy largo y lo que importa es acabar bien, no empezar a todo ritmo, por muchas esperanzas que tengan los aficionados.

Sin el DRS Alpine está en franca desventaja con sus rivales. Ahora todo puede cambiar cuando se ponga en marcha “Pensamos en no correr el riesgo. Hemos utilizado esta semana para hacer kilómetros e iremos a Baréin con todo preparado. Es una pena porque es una gran pérdida de rendimiento, son más de siete décimas por vuelta”, siguió Permane. La confianza sigue por todo lo alto en la escudería francesa: “No quiero decir que todo está bien y que estemos completamente tranquilos. Por supuesto, estamos preocupados, pero de ninguna manera vamos a estar en la parte inferior de la hoja de tiempos. Mi intuición es que probablemente estamos un poco más cerca del frente de lo que estábamos a finales del año pasado”,