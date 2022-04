Hamilton reta a la FIA: “Tendréis que cortarme la oreja”

Tras la destitución de Michael Masi por la polémica de Abu Dhabi y con la reestructuración emprendida por el nuevo presidente de la FIA Mohamed Ben Sulayem, que nombró a a Niels Wittich y Eduardo Freitas para alternarse en los grandes premios como nuevos directores de carrera, Lewis Hamilton ha vuelto a cargar contra el máximo organismo del auto movilismo. El británico estalló tras una larga reunión con los pilotos en Australia en el que Wittich les recordó la aplicación estricta del código deportivo en cuanto al uso de ropa interior de material ingnífugo homologado y la prohibición de usar relojes o joyas, incluídos los piercings, durante la competición.

En la jornada del viernes, el director de carrera, que en Melbourne es Wittich, publicó unas notas en las que se decía que todos los miembros de la parrilla no tenían permitido subir al monoplaza durante una sesión con cualquier joya o piercing en su cuerpo, además de que la FIA investigaría si se cumplen los requisitos de la ropa interior cuando se enfundan el mono de competición.

Lewis Hamilton fue uno de los más críticos con el contenido de la reunión. “Fue la reunión de pilotos más larga de mi vida, he estado corriendo mucho tiempo y nunca había sido tan extensa”, dijo el siete veces campeón del mundo. “Además, nadie en el briefing llevaba mascarilla, algunos pilotos sí, pero la mayoría de la FIA no, lo que me resultó incómodo, y no entiendo muy bien las cosas absurdas que están discutiendo, como lo de la ropa interior”.

“Se quedarán”

Pero además, el piloto ha dejado claro que no piensa hacer caso a la prohibición de los piercings y advierte a los gobernantes de la Fórmula Uno que tendrán que cortarle la oreja para satisfacer sus demandas.

Si bien la prohibición de las perforaciones en el cuerpo ha estado vigente desde 2004, el nuevo director de carreras de F1, Niels Wittich, destacó el cumplimiento de esta regla en la reunión previa a la carrera en Melbourne.

Wittich asegura que la ley está ahí para proteger al conductor al no obstaculizar un escape rápido de su automóvil. Pero en una muestra de desafío, Hamilton compitió el domingo en el Gran Premio de Australia con todas sus joyas. “No tengo planes de quitarlos. Son cosas personales. Deberías poder ser quien eres. Hay cosas que no puedo mover. Literalmente, ni siquiera puedo quitármelos. Estos en mi oreja derecha están soldados, así que tendría que cortármela. Se quedarán”.

Podría ser multado

La cláusula de la FIA establece que “el uso de joyas en forma de piercings en el cuerpo o cadenas de metal para el cuello está prohibido durante la carrera y, por lo tanto, debe verificarse antes del inicio”. En teoría, Hamilton podría ser multado o quitarle puntos si rompe el código deportivo. De momento la FIA, no ha notificado ninguna sanción pero la multa podrá alcanzar los 10.000 euros por carrera.