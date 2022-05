Fernando Alonso protagonizó una espectacular salida en el Gran Premio de Estados Unidos celebrado este pasado fin de semana en Miami, donde arrancó desde la 11ª posición y se situó séptimo después de superar a Yuki Tsunoda, Lando Norris y Lewis Hamilton. Lance Stroll, que marcó el décimo mejor tiempo en los entrenamientos, comenzó desde el pit lane.

El piloto español decidió afrontar la primera curva por el trazado exterior y no por el interior, como hicieron la mayoría de sus rivales, y eso le permitió ganar varias posiciones. Alonso reconoció que la clave para tomar esa decisión estuvo en el desfile de pilotos previo a la carrera, lo que se conoce como Drivers Parade. Ahí estuvo el secreto de su éxito. “Tuve un buen inicio, pero luego me fui por fuera en la curva 1. Lo vi en el desfile de pilotos. Fue el desfile más lento de la historia. Nos detuvimos en el exterior de la curva 1, así que estuve mirando las condiciones de esa zona durante unos 20 segundos y vi que tenía mucho agarre, que no había piedras ni nada de eso, realmente estaba muy limpio. En ese momento decidí que iría por fuera en la curva 1. Todos estaban frenando con mucho cuidado por dentro y gané un par de posiciones ahí”, reconoció el asturiano.

Este prometedor inicio de carrera no se tradujo en un buen resultado final, ya que Fernando Alonso quedó fuera de los puntos por dos penalizaciones de cinco segundos cada una, que le desplazaron del octavo puesto en el que entró por meta hasta el 11º. “Supongo que es justa [la penalización]. Frené un poco tarde, bloqueé y me fui contra él. Entiendo la penalización, fallo mío. No le pude devolver la posición, porque [Gasly] ya estaba fuera de carrera, así que los cinco segundos son justos. La verdad es que ha sido bastante activa la carrera, por lo menos para mí. Tuve una buena salida, arriesgué bastante en la primera curva, me toqué con Hamilton, pero ganamos ahí bastantes posiciones. Luego me toqué con Gasly y me penalizaron con esos cinco segundos. Tuve una mala parada y perdí otros cuatro segundos. Así que iba siempre como con el pie cambiado, siempre al ataque. La suerte nos sigue evitando. Por ejemplo, Russell, Esteban [Ocon], Albon, gente que estaba el 16 o el 17 tuvo un safey car justo en el momento ideal para acabar otra vez delante de nosotros. Ojalá nos pase algún día a nosotros”, manifestó Alonso en DAZN antes de conocer que una segunda sanción le había dejado fuera de los puntos.

Después de cinco carreras, Alonso solo suma dos puntos en la clasificación del Mundial, los que consiguió en el primer Gran Premio celebrado en Baréin.