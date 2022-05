Fernando Alonso volvió a quedarse fuera de los puntos, esta vez por culpa de dos penalizaciones de cinco segundos cada una, que le desplazaron del octavo puesto en el que terminó el Gran Premio de Estados Unidos en Miami al 11º que acabó ocupando en la clasificación definitiva. Max Verstappen (Red Bull) se llevó la victoria, por delante de Charles Leclerc (Ferrari) y Carlos Sainz (Ferrari).

El piloto de Alpine fue sancionado primero con una penalización de cinco segundos después de un toque con Pierre Gasly y, posteriormente, ya terminado el Gran Premio, Dirección de Carrera le penalizó con otros cinco segundos por entender que Alonso había ganado ventaja fuera de los límites de pista en la curva 14. Después de la carrera, el español tenía claro quién era el culpable de su primera sanción. “Fallo mío”, reconoció en los micrófonos de DAZN. “Supongo que es justa [la penalización]. Frené un poco tarde, bloqueé y me fui contra él. Entiendo la penalización, fallo mío. No le pude devolver la posición, porque [Gasly] ya estaba fuera de carrera, así que los cinco segundos son justos”, declaró Alonso.

🗣️ @alo_oficial, sobre su incidente con Gasly



"Frené un poco tarde. Entiendo la penalización, fallo mío"#MiamiDAZNF1 🇺🇸 pic.twitter.com/ewiPXwcnS9 — DAZN España (@DAZN_ES) May 8, 2022

“La verdad es que ha sido bastante activa la carrera, por lo menos para mí. Tuve una buena salida, arriesgué bastante en la primera curva, me toqué con Hamilton, pero ganamos ahí bastantes posiciones. Luego me toqué con Gasly y me penalizaron con esos cinco segundos. Tuve una mala parada y perdí otros cuatro segundos. Así que iba siempre como con el pie cambiado, siempre al ataque. Al final sumar algunos puntos creo que es justo y merecido, pero la suerte nos sigue evitando. Por ejemplo, Russell, Esteban [Ocon], Albon, gente que estaba el 16 o el 17 tuvo un safey car justo en el momento ideal para acabar otra vez delante de nosotros. Ojalá nos pase algún día a nosotros”, manifestó Alonso antes de conocer que una segunda sanción le había dejado fuera de los puntos.