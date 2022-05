Hamilton se enfrenta a la FIA y le lanzan un aviso: “Si no quiere quitarse las joyas, que no corra”

La decisión de Lewis Hamilton (Mercedes) de no querer quitarse las joyas, como varios piercings, para correr está generando una notable polémica en la Fórmula 1, cuyo reglamento regular su utilización desde 2005.

Andreas Seidl, jefe del equipo McLaren fue muy claro en unas declaraciones efectuadas en Motorsport-Total: “Es una norma que existe desde hace no sé cuántos años y si has trabajado en otras categorías, ni siquiera se discute. Si no quiere quitarse las joyas o ponerse la ropa interior ignífuga que no corra, simple y llanamente”.

El presidente de la FIA (Federación Internacional del Automóvil), Mohhamed Ben Sulayem, invitó a Hamilton a reconsiderar su postura: “Me gustaría que Lewis fuera un modelo a seguir, un embajador, que enviara el mensaje correcto a todos los jóvenes pilotos para evitar una tragedia”. “Me encantan las joyas. Me encantan. Pero en el coche no se puede elegir. La gente dice que [las normas] no se han aplicado antes. No me pregunten por qué no. La gente puede preguntar al antiguo régimen por qué es así'”, declaró Ben Sulayem a Daily Mail.

Preguntado por qué pasaría si Hamilton mantiene su desafío en Mónaco, el presidente de la FIA fue claro y le mandó una advertencia: “Eso depende de él. Hay multas que se aplican. Es como si alguien acelera en las carreteras. No puedes evitar que lo haga, pero lo multan, incluso si fue accidental”. La FIA ha concedido a Hamilton una moratoria de dos carreras que termina en el Gran Premio de Mónaco, donde ya no podrá llevar sus joyas.

El presidente de la asociación de pilotos (GPDA), Alex Wurz, cree que la prohibición de llevar joyas debajo de la ropa ignífuga es lo mejor para los pilotos, ya que podrían aumentar el riesgo de lesiones por quemaduras, pero piensa que podría haberse manejado de otra manera, según recoge Sky Sports.

Wurz dijo que no ha olvidado una charla a la que asistió cuando era joven, dada por el excorredor danés Kris Nissen, quien tuvo un accidente automovilístico en el circuito japonés de Fuji en 1988. “Mostró su cuerpo y dijo ‘mira esto’. Para él, lo más doloroso después del incendio, y no fue un incendio prolongado, fue que el caucho (elástico) de sus pantalones normales se quemó en la piel. Dijo que fueron años de agonía y dolor. Y eso me educó. En este momento dije que no quería vivir estas consecuencias, solo por no quitarme los pantalones y ponerme unos calzoncillos ignífugos. Lo mismo con las joyas”, aseguró Wurz en Sky.