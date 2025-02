Brutal rajada contra Hamilton y una predicción sobre su futuro en Ferrari: "No tiene el talento que la gente dice y..."

El pasado mes de febrero saltaba el bombazo que ha revolucionado por completo la Fórmula 1 y ha disparado las expectativas de cara a la nueva temporada que arranca el próximo 14 de marzo.

Lewis Hamilton había decidido no renovar con Mercedes y así cumplir el sueño de todo piloto de Fórmula Uno: vestir de rojo. Las conversaciones fueron sencillas. Vasseur es muy amigo del inglés, ya que corrió con su equipo de F3 y F2 y desde entonces tienen una gran relación. El propio Vasseur reconoció que habla con el británico casi todas las semanas. Además, Hamilton ha labrado una gran amistad con el presidente de Ferrari, John Elkann, nieto del creador del imperio FIAT, Agnelli.

Un golpe histórico con un sueldo imponente. Según adelantó 'Daily Mail', el inglés podría llegar a ganar en Ferrari la imponente cifra de casi 100 millones de euros (85 millones de libras) en muchos conceptos. En esta cifra entrarían ganancias de otros factores al margen del sueldo: patrocinios, derechos de imagen y bonificaciones. Su sueldo base se situaría en torno a los 50 millones de euros, una cifra que le acerca a Max Verstappen que es actualmente el piloto mejor pagado con 51 millones.

Ahora, el británico busca nuevos éxitos con la escudería italiana pero no todos confían en que pueda superar la notable temporada de Carlos Sainz.

Las relaciones entre Lewis Hamilton y Bernie Ecclestone, expresidente de la F1, están rotas desde hace tiempo. El posicionamiento a favor de Verstappen tras Abu Dhabi 2021 fue la gota que colmó el vaso. Y Ecclestone se ha encargado de demostrarlo. En una entrevista en The Telegraph, el que fuese director del automovilismo se marca una auténtica rajada contra a Lewis Hamilton, al que no augura un buen futuro como piloto de Ferrari.

"Hamilton no durará dos años en Ferrari"

"No creo que Lewis reciba la misma atención en Ferrari", comenzó Ecclestone, hablando con The Telegraph sobre el cambio de equipo de Hamilton. "En primer lugar, el equipo está contento con Charles Leclerc , su compañero de equipo. Leclerc habla su idioma, así que cuidarán de él. Incluso si Lewis lo hace bien, seguirá habiendo muchos enemigos, porque ha llegado de repente".

El británico de 94 años no cree que la edad, ya que Hamilton tiene 40 años y Leclerc solo 27, tenga que ver necesariamente con esto: "Tengo mi teoría al respecto. No se trata de la edad de los pilotos, sino de cuánto tiempo llevan haciendo lo mismo. Con Lewis he pensado: "Se está cansando. Ha perdido la motivación. Si nunca hubiera ganado un campeonato mundial, podría ser diferente, porque entonces habría un incentivo para ganar uno. Pero ha ganado siete".

Ferrari ha decidido fichar a Hamilton para que siga en la Scuderia al menos dos temporadas, pero Ecclestone no espera que el ex piloto de Mercedes cumpla su contrato: "No durará tanto", predice. "Piero Ferrari, que lo ha llevado allí, sigue pensando que han hecho lo correcto. Espero que así sea. Espero que no se hayan lanzado de repente y acaben lamentando no haberlo hecho".

"¿Tanto como la gente le atribuye? No"

Como ex propietario de Formula One Group, Ecclestone entiende el valor comercial de Hamilton pero no le gusta la forma en que el piloto se expone. "Lewis se coloca al frente de una manera que puede hacer que no te guste", afirma.

"No me gusta cómo un tipo que ha ganado varios títulos mundiales y tiene unos pocos dólares en el banco puede vestir como viste... Tiene mucho talento como piloto. ¿Tanto como la gente le atribuye? No, pero lo suficiente para ganar carreras. No sé por qué hace todas esas tonterías. Tiene que salir del negocio de la música y de todo lo demás", sentencia Ecclestone.