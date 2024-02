Todas las claves del desembarco de Hamilton en Ferrari... y la salida de Sainz

La pasada semana se produjo un hecho llamativo y que provocó no pocos comentarios en la F-1. Ferrari anunció la renovación de su piloto estrella, Charles Leclerc. Pasaron los días y no había ninguna novedad con Carlos Sainz relacionada con el mismo tema. El contrato del español tenía la misma duración que el de su compañero, final de 2024. El propio jefe de la escudería italiana, Frédéric Vasseur, reconoció que las cosas se estaban complicando y que ya iban demasiado tarde. El madrileño pedía dos años más y un aumento salarial asumible por parte de la estructura italiana. Pero la confirmación no llegaba, no llegaba…y no llegará.

Resulta que Lewis Hamilton había decidido no renovar con Mercedes y así cumplir el sueño de todo piloto de Fórmula Uno: vestir de rojo. Las conversaciones fueron sencillas. Vasseur es muy amigo del inglés, ya que corrió con su equipo de F3 y F2 y desde entonces tienen una gran relación. El propio Vasseur reconoció que habla con el británico casi todas las semanas. Además, Hamilton ha labrado una gran amistad con el presidente de Ferrari, John Elkann, nieto del creador del imperio FIAT, Agnelli. El propio Elkann confirmó en noviembre que Leclerc y Sainz continuarían en Ferrari en 2025 y 2026, pero las cosas se precipitaron.

La semana pasada Hamilton dio el paso y eso provocó que las negociaciones con Sainz quedaran rotas. Como era de esperar, el madrileño ha sufrido las consecuencias de la llegada de Vasseur a Ferrari, que siempre maniobró en contra del madrileño, aunque haya querido vestir el hecho como toda una oportunidad de que un siete veces campeón del mundo se cruce en el camino de Ferrari.

Así que, Hamilton completará 2024 con Mercedes y en 2025 aterrizará en Maranello. Sainz cumplirá el año de contrato que le queda y en 2025 tiene varias opciones, aunque el plan inicial del español era otro. Lo tiene muy avanzado con Audi según pudo saber LA RAZÓN hace una semana, cuando ya estaba todo en marcha. Pero el equipo alemán todavía está en fase de construcción, ya que, aunque ya es propiedad de los alemanes, mantienen la estructura de Sauber con motor Ferrari hasta que en 2026 por fin se convierta en Audi, justo cuando entra en vigor la nueva normativa de motores. Es decir, 2025 será un año complicado para Sainz, ya que todas las inversiones irán destinadas al chasis de 2026 y a partir de ahí habrá que ver si son competitivos. Allí le espera Andreas Seidl, que ya trabajó con Sainz en McLaren y es un convencido del método de trabajo del madrileño. Ayer por la tarde, Toto Wolff, jefe de Mercedes, comunicó a los trabajadores del equipo que Hamilton abandonará la escudería a final de año y que barajan varias opciones para sustituirle.

El primero en la lista es el propio Carlos Sainz, que encajaría perfectamente en la estructura alemana junto a George Russell, que está considerado el heredero natural de Hamilton. Los anuncios oficiales llegarán más pronto que tarde. La otra opción de Sainz pasa también por Aston Martin en 2025, aunque desde Audi dan por hecho que el español se unirá a ellos. La oferta económica encaja, el proyecto también y, además, los Sainz tienen ya una relación especial con la compañía…aunque en la F-1 todo puede pasar.