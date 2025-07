El despido de Horner no saldrá gratis: este es el dineral que deberá pagar Red Bull

El pasado miércoles un bombazo revolucionaba el Gran Circo que últimamente parece acostumbrado a los sobresaltos. Christian Horner era despedido de Red Bull después de 20 años como director del equipo. El piloto de 51 años había sido el único director de equipo de Red Bull desde su primera temporada de Fórmula 1 en 2005.

El despido de Horner se producía 17 meses después de que una colega le acusara de "comportamiento inapropiado". Horner fue absuelto dos veces de las reclamaciones por la empresa matriz del equipo, Red Bull GmbH.

"Red Bull ha liberado a Christian Horner de sus funciones operativas a partir de hoy y ha nombrado a Laurent Mekies como CEO (director ejecutivo) de Red Bull Racing", anunció Red Bull GmbH en un comunicado el miércoles .Mekies hereda un escenario incómodo en Milton Keynes. El futuro de Verstappen está en entredicho ante el interés de Mercedes, y con el lanzamiento de un proyecto de motor completamente nuevo en 2026, el futuro del equipo como potencia moderna de la F1 pende de un hilo.

20 años y un sueldo millonario

Con un salario superior a los 9 millones de euros, Horner ha liderado el Red Bull con sede en Milton Keynes desde su llegada a la parrilla en 2005 y ha supervisado un gran período de éxito. Red Bull ha ganado siete campeonatos de pilotos y seis campeonatos de constructores bajo su mando y ganaron 21 de las 22 carreras en las que Verstappen reclamó el título de pilotos la temporada pasada.

Logró sobrevivir a las acusaciones de comportamiento inapropiado y fue absuelto dos veces en investigaciones internas por irregularidades. Su esposa le pidió que desapareciera se alejara de toda controversia, una hazaña que logró durante 16 meses. Pero, con malos resultados y su piloto estrella, Max Verstappen, descontento con el progreso, ahora ha pagado el precio.

Las consecuencias de un escándalo sexual

El “Horner Leaks” provocó una auténtica guerra civil en Red Bull que salpicó al mismísimo Max Verstappen. El padre del piloto se vio obligado a negar estar detrás de la filtración de los mensajes sexuales de Christian Horner después de la situación más que tensa vivida en la escudería durante el Gran Premio de Bahréin.

Jos, ex compañero de equipo de Michael Schumacher, supuestamente tuvo una gran pelea en la oficina del paddock de Horner después de la carrera de clasificación el viernes por la noche, según adelantó Daily Mail. Y es que al parecer habría rumores de que podría tener un papel clave en el escándalo. Las sopechas sobre el padre de Verstappen surguieron cuando el diario neerlandés DeTelegraaf , próximo al entorno de los Verstappen, filtró el pasado 5 de febrero que la empresa matriz de Red Bull había iniciado una investigación contra el director de la escudería de F1, Christian Horner. Red Bull lo confirmó sin dar más detalles, lo que dio pie a todo tipo de especulaciones. Poco después transcendió que una empleada del equipo denunció una "conducta inapropiada" del manager británico y los medios no tardaron en confirmar que se trataba de un escándalo de índole sexual.

Cuando se le preguntó si estaba involucrado detrás de la filtración de mensajes sexuales de Horner, Jos negó rotundamente las afirmaciones y dijo: "Eso no tendría sentido. ¿Por qué haría eso cuando a Max le está yendo tan bien aquí?". Sin embargo, Verstappen padre también afirmó que Red Bull Racing "explotaría" si Horner sigue siendo el director del equipo por lo que no dudó en pedir su cabeza.

El clan Verstappen parece haber ganado la guerra pero su salida tiene un precio.

El pastizal que deberá pagar Red Bull

El despido que ha revolucionado la F-1 no saldrá gratis. Con más de cinco años restantes de su contrato actual, se espera que la salida de Horner tenga un precio significativo.

Según sus cuentas más recientes presentadas, el director mejor pagado de Red Bull Technology (la empresa que controla Red Bull Racing) ganó más de 10 millones en 2023. Una cifra que podría haber aumentado aún más tras el título de pilotos de Max Verstappen el año pasado.

Eso podría dejar a Horner con derecho a un pago de más de 50 millones de libras (casi 60 millones de euros) que, según The Telegraph podrían aumentar hasta los 70 millones de euros una vez se contabilicen otros ingresos.

Y mientras se prepara para cobrar el imponente cheque, Ferrari y Aston Martin parecen los candidatos más firmes para hacerse con sus servicios.