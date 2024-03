Fernando Alonso clavó su pronóstico y lanza un serio aviso a Aston Martin: "Hemos visto la realidad..."

Fernando Alonso arranca 2024 con un noveno puesto en el GP de Baréin. El español predijo que acabaría en esa posición antes de empezar la carrera y acertó. "Siempre la primera carrera es un poco especial, porque no sabes donde está cada uno. Es una carrera para descubrir cosas. Las simulaciones nos dan P9 -novena posición-, así que espero conseguir algo mejor que eso", decía el asturiano poco antes de comenzar el Gran Premio de Barein.

"Sí, sí, voy a hacer a partir de ahora las predicciones. Vamos a poder apostar antes de la carrera. Ha sido una carrera difícil, la estrategia ya nos decía el domingo por la mañana que éramos noveno, la quinta fuerza en pista después de los cuatro mejores (Red Bull, Ferrari, Mercedes y McLaren)", afirma Fernando Alonso.

"En condiciones normales lucharíamos con un noveno y décimo y se ha cumplido. Noveno y décimo. Creo que he quedado a 18 segundos de los McLaren y los Stake F1 Team con Guanyu Zhou estaban a 28 segundos detrás. Así que estábamos en medio minuto de carrera donde no había nadie", asegura Alonso.

A pesar de la grandes expectativas que se habían desatado tras los test y la clasificación, la realidad es que a los Aston Martin les faltó ritmo para competir. Y no solo solo ante Red Bull que empezó la temporada con el mismo dominio que la terminó sino también ante Ferrari, Mercedes y McLaren.

«Toca mejorar. La vuelta de ayer nos puso en una situación que no era la realidad, al estar tan arriba, pero hoy ya hemos visto la realidad», comentó un decepcionado Alonso en declaraciones a DAZN, tras terminar noveno y ser adelantado por tres pilotos durante la carrera de este sábado en el circuito de Sakhir, en Baréin.

El asturiano resaltó que fue «una carrera difícil» y que a Aston Martin le «faltan tres o cuatro décimas de ritmo», por lo que intentaron hacer una estrategia diferente, «no óptima», que pasaba por parar en boxes «mucho más tarde que los demás», esperando una bandera roja o un safety car que les favoreciera, pero eso no ocurrió.

Aston Martin y su plan de mejoras

A pesar de choque de realidad desde Aston Martin aseguran que siguen confiados en su potencial. "Se está trabajando. Hay un plan de mejoras bastante claro. Tenemos varios saltos previstos durante la temporada. No puedo decir más detalles porque sería irresponsable por mi parte. Se está trabajando muy fuerte y vamos a ver cómo van las próximas semanas, sobre todo en el túnel de viento, producción... No puedo decir una carrera porque a lo mejor me equivoco", ha afirmado Pedro de la Rosa en los micrófonos de DAZN.

"Creo que tenemos que trabajar la degradación de neumáticos", explicaba sobre qué necesitaban. "Ayer (en clasificación) a una vuelta, Fernando estaba ahí entre los tres o cuatro primeros, pero luego, en ritmo de carrera, se ha visto claramente que, probablemente, no sé, tenemos que entender el por qué, pero tenemos más degradación que otros equipos, sobre todo cuando estaba luchando con Hamilton, con Norris, con Piastri. Se les veía sin ningún tipo de problema".

Habrá que esperar a las próximas citas para comprobar si las mejoras anunciadas dan un plus al asturiano.