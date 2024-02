Fernando Alonso revienta su propia marca: los secretos de su impactante test físico

El próximo campeonato de fórmula 1 comenzará el próximo 29 de febrero en Baréin y las escuderías ya han sacado a luz sus nuevos y potentes monoplazas. Ayer fue el turno de Aston Martin. Fernando ya sabe cómo será el monoplaza con el que competirá en la próxima temporada de la Fórmula 1 y se muestra ilusionado con el resultado. Ocho podios y una colección de maniobras imposibles dan fe de una temporada con la que pocos soñaban pero el piloto asturiano quiere más. Para ello contará con innovaciones en

el chasis, el alerón delantero, la suspensión y la nueva caja de cambios.

Pero además de las mejoras que su coche que le permitirán mejorar en velocidad punta, uno de sus problemas la pasada temporada, el pìloto cuenta un arma aún más poderosa: su propio físico. El piloto más veterano de la historia de la Fórmula 1, al borde ya de las 400 carreras en la disciplina reina, sabe que la nueva temporada será la más exigente de historia y necesitará encontrar su mejor nivel. Y la prueba de que su forma física es clave es que no descansa ni en vacaciones.

Mucho se habla de que el piloto asturiano es un auténtico portento y así lo demuestra el test físico que ha revelado el piloto y que -según sus palabras- arroja los mejores resultados de su carrera.

"Hace años diría que el límite para seguir estaría en 41 o 42 años. Ahora, quizá un par de años más. Pero, vistos los resultados que han dado todos los test físicos que he hecho en invierno, quizá sean 48 o 49. O quizá 50. Pero en estos casos tienes que sacrificarlo todo en la vida", ha explicado.

"Me siento bien, más en forma que nunca. Todos los test físicos que hemos hecho son los mejores de siempre. Entrené de otra manera, añadí un nutricionista a mi equipo, porque quiero prepararme para seguir; y para seguir pilotando mejor que nunca. No pilotaré sólo para divertirme. No soy ese tipo de piloto ni de persona. Quiero estar al doscientos por cien para el equipo, dentro y fuera de la pista. Eso es lo que quiero hacer", ha explicado Fernando Alonso.

Pero además, el pìloto ha revelado los secretos de su éxito. "La primera parte las pretemporadas las hacemos en los Alpes, en Italia, en la montaña. Tenemos datos históricos míos de funcionamiento del cuerpo, en el cardio en 1 Km, en 5 kms, en 10 kms, en estado de reposo, en mil y un test de grasa versus músculo que tienes en el cuerpo, con pruebas de reacción, con las luces y luego máximos del gimnasio, de pesas y de cosas que tenemos históricas" añade en declaraciones recogidas por Marca.

"En los últimos 5 o 6 años se veía una bajada. Mínima, pero una bajada de rendimiento, sobre todo en la parte muscular, porque a partir de los 30 o 35, empiezas a perder un poco de músculo. Pero este año hemos conseguido recuperarlo a niveles máximos y ha sido un poco también parte por la nutrición, que ha cambiado. Hemos intentado ganar mucho músculo para compensar un poco el factor de la edad y sin perder la reactividad o la resistencia", explica.

Mucha más proteína

Unos resultados con los bate su propia marca y cuyas claves ya reveló en una entrevista en Men's Health el pasado verano."Cuando tenía 20 años hacía otro entrenamiento. Ahora hago mucha más fuerza y gimnasio de lo que hacía antes, nos centramos más en la musculación. Hasta los 30 hacía mucho más cardio, y ahora a partir de los 40 se ha reducido todavía más. Tengo que mantener la masa muscular en niveles altos, y ese ha sido un gran cambio en los últimos 3 años, el nivel de tiempo que me ocupan las pesas. También he introducido un nutricionista en el equipo desde hace dos años, y con él tomo muchas más proteínas para ayudarme con los ejercicios. También he empezado con los suplementos... Y más que nada disfrutar de lo que hago, me gusta el deporte en general, para mí no es un sacrificio entrenar".

Asegura que solo de privan de los dulces. "Hay semanas -relata- que no me dejan probar el azúcar, incluso la de la fruta. Pero cuando pasan esas semanas más duras, algo me permito".