El mazazo de Williams a las aspiraciones de Carlos Sainz: esto es lo que le espera

Sólo unas horas después de haber completado su última carrera con Ferrari, Carlos Sainz comenzaba su andadura con Williams en Yas Marina. El piloto español se subió al monoplaza británico para acelerar su preparación de cara a 2025. Y ya dejó su sello liderando las primera horas de los test de pretemporada.

El madrileño abría así una nueva etapa en su carrera en la que contará con el patrocinio del Banco Santander y en la que promete devolver a su nuevo equipo al lugar que merece. Su debut no pudo ser mejor y ya trabaja en la fábrica para sacar lo mejor del equipo.

Un estreno soñado con el que Carlos Sainz dijo adiós al rojo de manera definitiva para dar paso a una ilusionante etapa. Sin embargo, ha sido el propio jefe de Williams, James Vowles, el que se ha encargado de rebajar el suflé del su fichaje y minar la moral del piloto con sus perspectivas de futuro.

Acostumbrado a luchar en lo más alto de la parrilla y tras cerrar un brillante temporada, Sainz sabe que la situación será muy diferente en 2025. Mientras que el piloto madrileño subió al escalón más alto del podio en dos ocasiones y luchó hasta el final por el título del Campeonato de Constructores con los italianos la temporada pasada, el equipo dirigido por Vowles sólo sumó 17 puntos y terminó la competición en novena posición. Pero más allá de los datos el propio jefe de la escudería ha dejado muy clara la situación del equipo y a lo que pueden aspirar.

"No aceleraremos..."

«Si me pidieran que me comprometiera con una fecha, diría más bien 2028. Pero creo que la cuestión es que debemos estar en el buen camino para llegar allí», dijo el jefe de equipo en una entrevista con Motorsport Week. «Hay muchas inversiones, cambios en la gestión y otros elementos que deberían llegar en 2026 y 2027. Todo lleva su tiempo en la F1 y no vamos a acelerar el desarrollo», continuó.

«Podemos acortar algunos procesos y entonces estoy seguro de que podremos conseguir un buen rendimiento más rápidamente, pero no tendremos los cimientos en su sitio y todo se derrumbará en algún momento. Hacer todo de la manera correcta es la verdadera clave para tener éxito en la F1, no durante un año, sino durante muchos, muchos años por delante», explicó. «En 2028, tendría mucha más confianza para mirarte a los ojos y decirte ‘sí’ [tendrás un coche competitivo]», señaló.

Vowles recordó entonces el momento en el que firmó el acuerdo con Sainz y dijo que el personal de la fábrica estaba muy emocionado con la noticia pero él siempre mantuvo los pies en el suelo porque aún no hay nada que celebrar.

El madrileño pilotará un coche del mítico equipo de Grove desde la próxima temporada con un contrato multianual: para 2025, 2026 y "más allá", tal y como anunció el propio equipo inglés. Pero ¿Sabes cuánto cobra por pilotar en Ferrari y cual será sueldo en Williams?

Entre los mejores pagados

Ha sido el portal RacingNews365.com el que, con estimaciones basadas en conversaciones con varias fuentes dentro del paddock y de los equipos, se ha aventurado a elaborar una tabla salarial, dejando al margen contratos publicitarios o posibles bonus. Carlos Sainz inauguraba esta temporada el 'ranking' de los pilotos mejor pagados en la Fórmula 1. El piloto español cobra actualmente de Ferrari 11.17 millones de euros.

Si se divide su sueldo anual en 12 meses, Carlos Sainz recibe un salario mensual de 975.000 euros por competir con Ferrari. Si se es más concreto, ingresa más de 240.000 euros a la semana.

Poco ha trascendido de su contrato con Williams pero según los medios especializados estaría en torno a los 10 millones de euros por temporada.