El polémico "me gusta" de Verstappen que enfada a Red Bull: "Es pánico..."

Max Verstappen ha sacudido a Red Bull con su controversial "me gusta" en redes. Tras dos carreras en el comienzo de la temporada, la escudería optó por desprenderse de Liam Lawson y ahora será Yuki Tsunoda el nuevo compañero del neerlandés en el Gran Premio de Japón.

Sin realizar alguna declaración oficial, Verstappen mostró su inconformidad al reaccionar a la publicación que realizó el ex piloto Giedo van der Garde en Instagram, en esta el ahora comentarista y analista dio su opinión sobre la salida de Liam Lawson de Red Bull: "Me estoy cansando un poco de todos los comentarios de que la F-1 es el deporte más duro en términos de actuaciones y cuando no tienes estas a la altura tienes que afrontar las consecuencias", comentó.

Giedo expresó que la decisión de Red Bull fue más un "movimiento de pánico" al solo darle la oportunidad al neozelandés en dos carreras, "no hay que olvidar la dedicación, el trabajo duro y el éxito que Liam ha puesto en su carrera hasta ahora para alcanzar el nivel donde está ahora", declaró.

Tras la salida de Sergio Pérez el asiento se le dio a Lawson, ahora Tsunoda se convierte en el sexto compañero de Max Verstappen desde su llegada a Red Bull y tras ganar cuatro títulos mundiales, Checo Pérez fue el que más consiguió mantenerse junto al neerlandés durante cuatro temporadas.

Fórmula 1.- Yuki Tsunoda 'asciende' a Red Bull desde el GP de Japón y sustituye a Liam Lawson, que pilotará en VCARB Europa Press

Al hacerse oficial la llegada de Tsunoda, el jefe del equipo, Christian Horner comentó: "Es una decisión puramente deportiva. Llegamos a esta temporada con dos ambiciones, revalidar el titulo de pilotos y recuperar el de constructores. Fue difícil ver a Liam sufrir con el RB21 y como resultado, decidimos colectivamente tomar la decisión".