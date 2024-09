La seria amenaza de Verstappen a la FIA que inquieta a la Fórmula 1: "Seguirán sin mí..."

El inglés Lando Norris (McLaren), segundo en el certamen, ganó este domingo el Gran Premio de Singapur, el decimoctavo del Mundial de F1, en el circuito urbano de Marina Bay; en el que relegó al segundo puesto al líder, el triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull), en una pista en la que los españoles Carlos Sainz (Ferrari) y Fernando Alonso (Aston Martin) acabaron séptimo y octavo, respectivamente.

Más Noticias Fórmula 1 GP de Singapur 2024 F1: victoria de Norris por delante de Verstappen

Sin embrago la carrera quedó eclipsada por la guerra que el piloto de Red Bull mantiene con la FIA y que le ha llevado a poner sobre la mesa una amenaza que alerta a los aficionados de la fórmula 1.

Después de que el tres veces campeón del mundo utilizara la palabra “jodido” en la rueda de prensa del jueves previo al Gran Premio de Singapur (domingo a partir de las 14 horas en directo por Sky y en el ticker en vivo de BILD ) (la frase completa traducida fue: “Estaba jodido. Sabía inmediatamente que el coche "es una mierda "), tuvo que presentarse ante la FIA.

Condenado a servicios sociales

Y, tras la primera sesión de entrenamientos libres, la FIA anunció en un comunicado que el holandés sería castigado ¡con realizar servicios comunitarios!. Una decisión que ha puesto en alerta al resto de pilotos y que ha llevado a Max a plantar cara al organismo y plantarse incluso su abandono.

“Es política de la FIA garantizar que el lenguaje utilizado en sus foros públicos, como las conferencias de prensa, se ajuste a los estándares generalmente aceptados para todas las audiencias y retransmisiones. Esto se aplica en particular a las declaraciones hechas por los participantes de la Copa del Mundo que sirven como modelos a seguir tanto dentro como fuera del deporte. Esto está claramente regulado en el reglamento de la FIA y se ha visto reforzado por casos anteriores presentados a los comisarios en la Fórmula 1, en particular en Las Vegas 2023. Los comisarios revisaron las actas de la conferencia de prensa de la FIA el jueves en Singapur y descubrieron que Max Verstappen, el piloto del Auto 1 en el evento en Azerbaiyán, usó un lenguaje ampliamente considerado como "grosero, grosero" al describir su auto, "puede suponer delito” y no es apto para la transmisión . Esto es “mala conducta” en el sentido del Artículo 20 del Código Deportivo Internacional y una violación del Artículo 12.2.1.k. No obstante, los delegados determinaron que el lenguaje no estaba dirigido contra ningún individuo o grupo”, afirmó la FIA en un comunicado y la respuesta de Verstappen no ha podido ser más contundente.

Tras el Gran Premio de Singapur, el piloto aseguró que su castigo por insultar en una conferencia de prensa podría acelerar su salida de la Fórmula 1.

El holandés, de 26 años, ha dicho a menudo que no está motivado por tener una larga carrera en la F1 y romper todos los récords, y que tiene otras cosas que quiere lograr en el deporte del motor. Pero después de un fin de semana dominado por una polémica por su comportamiento en las conferencias de prensa, Verstappen dejó claro que su paciencia se estaba agotando. "Este tipo de cosas definitivamente también deciden mi futuro, cuando no puedes ser tú mismo o tienes que lidiar con este tipo de cosas tontas", dijo.

"Ahora estoy en una etapa de mi carrera en la que no quiero tener que lidiar con esto todo el tiempo. Es realmente agotador. Para mí esa no es una manera de seguir en el deporte, eso es seguro".

El piloto ya protestó contra la decisión saboteando con monosílabos la conferencia de prensa oficial posterior a la clasificación el sábado, antes de hablar con los periodistas fuera de la sala.

"Para mí, tal vez ya sea suficiente"

Calificó la penalización de "ridícula" y recibió el apoyo de su rival por el título Lando Norris y del piloto de Mercedes Lewis Hamilton. Después de terminar segundo detrás de Norris en el gran premio, Verstappen llevó a cabo la conferencia de prensa posterior a la carrera de manera similar, antes de hablar extensamente con los medios escritos en la unidad de hospitalidad de Red Bull.

Calificó la situación de "tonta" y dijo que le estaban privando de la capacidad de ser él mismo auténtico.

"Si no puedes ser tú mismo al máximo, entonces es mejor no hablar", dijo Verstappen. "Pero eso es lo que nadie quiere porque entonces te conviertes en un robot y así no es como se debe actuar en el deporte.Debes poder mostrar emociones de alguna manera. De eso se trata la competición. De cualquier deporte. Cualquiera que esté en el campo, si lo empujan o no está contento con algo, hay un momento frustrante o le preguntan algo, es bastante normal que haya algún tipo de reacción".

Cuando se le preguntó si le había dicho al organismo rector, la FIA, que corría el riesgo de expulsarlo del deporte, dijo: "No sé qué tan en serio tomarán ese tipo de cosas, pero para mí, cuando sea suficiente, será suficiente y ya veremos".

"Las carreras seguirán, la F1 seguirá sin mí. No es un problema, pero tampoco es un problema para mí. Así son las cosas", sentenció.