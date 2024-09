¡Insólito!: duro castigo de la FIA a Verstappen por pronunciar esta palabra en rueda de prensa

La FIA ha lanzado una dura ofensiva para tratar de eliminar las palabrotas en el la Fórmula 1. Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, reveló hace días que tomarían medidas: “Debemos diferenciar nuestro deporte del rap. No somos raperos. ¿Cuántas veces por minuto dicen la palabra con ‘f’? Nosotros no somos eso”. Además, reconoció que, como expiloto, entiende la adrenalina, pero los corredores deben ser responsables.

Aunque, las palabrotas no se emitan como tal en televisión y se solapen con pitidos, la frecuencia de tales insultos se ha convertido en motivo de preocupación para el organismo. Ya se ha hecho una petición formal a la FOM para limitar las radios en las que suenan esas malas malsonantes y que se emiten por televisión. Pero la FIA ha ido más allá y ya hay sanción para un piloto por utilizar palabras obscenas.

Después de que el tres veces campeón del mundo utilizara la palabra “jodido” en la rueda de prensa del jueves previo al Gran Premio de Singapur (domingo a partir de las 14 horas en directo por Sky y en el ticker en vivo de BILD ) (la frase completa traducida fue: “Estaba jodido. Sabía inmediatamente que el coche "es una mierda "), tuvo que presentarse ayer ante la FIA.

Y, tras la primera sesión de entrenamientos libres, la FIA anunció en un comunicado que el holandés sería castigado ¡con realizar servicios comunitarios!. Una decisión que ha puesto en alerta al resto de pilotos.

Castigo por reincidente

“Es política de la FIA garantizar que el lenguaje utilizado en sus foros públicos, como las conferencias de prensa, se ajuste a los estándares generalmente aceptados para todas las audiencias y retransmisiones. Esto se aplica en particular a las declaraciones hechas por los participantes de la Copa del Mundo que sirven como modelos a seguir tanto dentro como fuera del deporte. Esto está claramente regulado en el reglamento de la FIA y se ha visto reforzado por casos anteriores presentados a los comisarios en la Fórmula 1, en particular en Las Vegas 2023. Los comisarios revisaron las actas de la conferencia de prensa de la FIA el jueves en Singapur y descubrieron que Max Verstappen, el piloto del Auto 1 en el evento en Azerbaiyán, usó un lenguaje ampliamente considerado como "grosero, grosero" al describir su auto, "puede suponer delito” y no es apto para la transmisión . Esto es “mala conducta” en el sentido del Artículo 20 del Código Deportivo Internacional y una violación del Artículo 12.2.1.k. No obstante, los delegados determinaron que el lenguaje no estaba dirigido contra ningún individuo o grupo”.

La FIA explicó además que a Verstappen se le permitió hablar ante la comisión y se defendió diciendo que "la palabra utilizada era el idioma habitual tal como lo había aprendido, ya que el inglés no es su lengua materna".

Según el comunicado, el holandés pidió disculpas pero argumentó que como Verstappen es reincidente, se decidió que tendría que realizar trabajo social.