La foto de Jenni con Irene Paredes y Alexia Putellas tras la rueda de prensa

Alexia Putellas e Irene Paredes hablaron en rueda de prensa para analizar todo lo que está siendo esta polémica concentración. La delantera subió una imagen donde aparecían las tres besando la Copa del Mundo. Sin duda, un claro guiño de Hermoso a sus dos compañeras hacia la jugadora de Pachuca. Alexia Putellas mencionó a Jenni Hermoso en su discurso: "En la final del Mundial sucedieron unos hechos inadmisibles y con lo ocurrido en la posterior Asamblea dijimos que esto no podía suceder, que no podíamos continuar por este camino. En esta situación teníamos que decir tolerancia cero. Por ella (Jenni Hermoso), por nosotras y para marcar precedentes en nuestra sociedad o en el mundo. Creemos que en los comunicados que hemos publicado se explica todo bastante bien y de manera clara, pero hay que tener en cuenta que hay un proceso judicial abierto y una víctima que es la única persona que no ha provocado nada. Sus compañeras, desde un principio, hemos estado a su lado", dijo.

"Ha pasado un mes y siguen sumando estrellas", dice en la publicación.

Por otra parte, Irene Paredes se manifestó muy segura en este asunto. "Sabemos que hay cosas que toman un tiempo, que se comprometieron a ello y somos conscientes, pero que aunque tarde algo de tiempo se harán. La luz al final del túnel todavía no se ve", zanjó.

Jennifer ya manifestó que está pasando un mal momento después de lo ocurrido. Tras conocer que el artículo 191.1 del Código Penal establece que "para proceder por los delitos de agresiones, acoso o abusos sexuales, será precisa denuncia de la persona agraviada, de su representante legal o querella del Ministerio Fiscal", ratificó su denuncia contra Rubiales.