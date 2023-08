Así es Jenni Hermoso más allá del fútbol: familia, amor, su chihuahua y otras intimidades

Se llama Jennifer Hermoso, aunque acaba de hacer historia en España y todos la conocen ya familiarmente como Jenni Hermoso. Se trata de la veterana de la Selección Española de Fútbol Femenino, que junto a sus compañeras se ha llevado la copa del Mundial de Australia, en una tensa final contra Inglaterra: “Somos campeonas del puto mundo”, anunciaba feliz por haber cumplido un sueño. Toda una vida jugando con el balón para llegar a donde está ahora, a ser un referente del deporte patrio y un ejemplo a seguir para todas las niñas. Sin embargo, su triunfo se ha visto ensuciado por el polémico beso que su entrenador, Luis Rubiales, le plantó en la boca sin su consentimiento cuando se disponía a recoger su copa.

La controversia es mayúscula en estos momentos, incluso días después de producirse este gesto que muchos entienden como un tipo de “agresión” o un “abuso de poder” por parte de su superior. Ya se están realizando movimientos disciplinarios, pero también el caso está llegando a la justicia y parece que seguirá removiendo a la protagonista, que tan solo quiere pasar a la historia por ser campeona del mundo y no por la acción inadecuada de un hombre. Quiere ser conocida por su esfuerzo, por sus éxitos, también por su faceta más íntima y personal, pero no precisamente por un beso que le robaron a traición.

Jenni Hermoso es una chica de barrio, concretamente del de Carabanchel, Madrid, donde creció amando el deporte rey gracias a la pasión que le supo transmitir su abuelo. De hecho, él fue portero del Atlético de Madrid. “Estoy súper orgullosa de ser de barrio, esos momentos me han hecho ser la futbolista que soy hoy”, decía en una entrevista de La 1, a pesar de que nunca lo tuvo fácil para practicar con el balón. Su hermano Rafa ya contó para ‘Relevo’ que “en la época del colegio, era raro que no llegase llorando o enfadada porque no la habían dejado jugar en el recreo al fútbol, porque los chicos por aquella época no querían jugar con una chica”. Esto cambió, pero siguió dejando a la futbolista fuera de juego: “Luego los chicos no querían que jugara, porque les humillaba y les dejaba en vergüenza”, decía con orgullo su hermano.

La familia es un pilar muy importante en la vida de Jenni Hermoso. De hecho, lleva inmortalizada en su piel muestras que le recuerdan a sus seres queridos, como son las iniciales de sus abuelos, la mano de su sobrina, un clavel en honor a su madre o una nota caligrafiada de puño y letra de su abuela. Y es que el cuerpo de esta futbolista está plagado de historias narradas en tinta, dado que echando un vistazo rápido podrás encontrar desde flamencos hasta un león, pasando por estrellas o frases para el recuerdo.

Con 33 años, Jenni Hermoso ya es considerada por ‘The Guardian’ como la mejor jugadora de fútbol de España, pero también está en el listado de las 50 mejores del mundo. También Alexia Putellas, una de las personas más especiales en la vida de la jugadora, con la que incluso se ha tatuado a la par, demostrando su fuerte vínculo: “La conexión que tengo con Alexia sigue ahí y no se ha perdido nunca. Espero poder seguir disfrutando con ella mucho tiempo”, reconoce sobre su compañera de equipo en el Barcelona desde 2013, cuando comenzó su relación hasta convertirse en inseparables, también dentro de la Selección.

Jenni Hermoso se declara una enamorada del fútbol, porque el balón le ayudó incluso a dar sus primeros pasos, dado que le servía de soporte. Pero también siente pasión por el mar y los deportes acuáticos, así como de aprovechar los pequeños instantes que te ofrece la vida para ser feliz con sus seres queridos. Ya hemos nombrado a algunos, pero no podría faltar en esta mención su chihuahua, quien tiene un especial protagonismo en sus redes sociales. Un espacio que le ayuda a conectar con sus fans, que agradecen no solo estar al tanto de su actividad deportiva, sino también de sus planes más íntimos y de reflexiones vitales con frases de autoayuda. Unas pistas que les permite conocerla más de cerca, ahora que está en boca de todos, por un lado por la polémica, por otro por su triunfo y ejemplo a seguir.