La intencionada foto de Briatore que da un vuelco al futuro de Fernando Alonso en la F1

El piloto español de F1 Fernando Alonso (Aston Martin) aseguró este lunes que es un candidato "atractivo" para sustituir al británico Lewis Hamilton en Mercedes a partir de 2025, cuando este se marche a Ferrari, aunque negó haber mantenido conversaciones con la escudería alemana.

"Soy consciente de mi situación, que es única. Sólo hay tres campeones del mundo en la parrilla y yo soy el único disponible para 2025, así que estoy en una buena posición", dijo Alonso tras la presentación del AMR24, el nuevo coche para la temporada 2024.

El campeón del mundo en 2005 y 2006 insistió en que "no ha habido nada" con Mercedes después de que Hamilton anunciara que se marcha a Ferrari cuando finalice la próxima temporada, a partir de 2025. Y es que, aunque la "primera y única" opción "al principio" y su "prioridad" para "seguir compitiendo más allá de este año" será Aston Martin, Alonso no cierra la puerta a ser el sustituto del británico.

"Pero si no llegamos a un acuerdo, sé que soy atractivo para otros equipos. No me quedaré en la Fórmula 1 sólo para divertirme. No soy ese tipo de persona ni de piloto. Vamos a ver cuáles son las opciones", comentó el español.

El asturiano fue cuarto en el Mundial de 2023, logrando ocho podios y manteniendo vivo hasta el final el sueño de su victoria número 33. Esta temporada y a sus 43 años, Alonso se convertirá en el primer piloto en participar en 400 Grandes Premios, mientras sigue motivado con las carreras.

"Hace unos años diría que 41 ó 42 es el límite, pero después del año pasado vi que estaba motivado, que rendía bien, y pensé que podría correr unos cuantos años más. Este invierno, he superado las expectativas en cuanto a las pruebas físicas, así que si estoy motivado y dispuesto a comprometerme, puedo correr hasta los 48, 49 o quizá hasta los 50", dijo.

La sospechosa reunión de Flavio Briatore, el consejero más íntimo de Fernando Alonso

Y ese futuro está por escribir, pero empiezan las pistas. Por ejemplo, puede que sea casual o puede que sea hecho a propósito, pero Flavio Briatore, el consejero más íntimo de Fernando Alonso no ha dudado en subir a la red, precisamente hoy, en la presentación de Aston Martin, una foto con Toto Wolff, el jefe de Mercedes. Ambos se han reunido y es mucho descartar pensar que no han hablado de Fernando Alonso.

Sobre el fichaje de Hamilton por Ferrari, Alonso, que pilotó para la escudería italiana entre 2010 y 2014 rozando el título con el 'Cavallino Rampante', admitió que "fue una sorpresa, no por el cambio en sí, sino porque desde fuera parecía que estaba muy vinculado a Mercedes y era muy leal a Mercedes".

"Ferrari es un equipo especial, pero es más especial cuando ganas. Quizá Lewis pueda aportar esa lucha extra por el campeonato, porque el coche está ahí", vaticinó Alonso.