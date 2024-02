Así la lío Laporta con los canapés tras el empate del Barcelona contra el Granada

Hay muchos nervios en el Barcelona por los resultados en LaLiga. El empate contra el Granada el domingo no ayudó en nada. Y Laporta demostró en el palco su mal humor, porque encima tuvo que soportar los gritos en contra de los aficionados, que no aguantan más.

Xavi, por su parte, intenta mantener la calma. "A nivel de juego no era fácil. No teníamos futbolistas que normalmente van a la profundidad. Nos cuesta el ritmo y en la situación inversa hemos empujado. Las concesiones en defensa es el resumen del partido. Es un resumen de la temporada. Así es muy difícil, si queremos ganar cosas a nivel defensivo tenemos que mejorar mucho", aseguró el entrenador después del partido

El técnico catalán confesó que con el Real Madrid a 10 puntos la Liga se complica. "El objetivo es no tirar la toalla ahora. No dar la Liga por perdida. Las sensaciones no son buenas y está difícil. A 10 puntos faltando 14 jornadas, es un punto insuficiente", afirmó.

"Encajamos muchos goles. Los errores defensivos nos están matando. El segundo gol no es una jugada ni de peligro y acaba siendo gol del Granada. Estados de forma, pérdida de futbolistas, es el fútbol. Este año hemos tenido que ir cambiando y son errores de concentración nuestros. Estos errores groseros en defensa nos hacen tener la diferencia que tenemos de puntos con el Madrid y con el Girona", añadió.

Por otro lado, Xavi confesó que el vestuario y el propio presidente, Joan Laporta, están decepcionados pero pensando que esto "es largo", al tiempo que apuntó que Deco "cree en el modelo Barça". "En ataque hemos generado, pero a nivel defensivo debemos mejorar mucho. Ahora he estado con Laporta y me ha dicho que esto es largo, que hay que animarse, está con decepción grande, estamos todos igual", terminó.

Laporta fue mucho más expresivo en el palco de Montjuic y según Catalunya Radio, cansado de los resultados y de los insultos, empezó a tirar bandejas de canapés al suelo. No puede más el presidente azulgrana.

Deco estalla en Portugal por el Barcelona

Tanto, que en Portugal, Deco ha dado una entrevista asegurando que hay que empezar de nuevo:"La nueva dirección es fundamental y el presidente está de acuerdo conmigo en esto. Se necesita un cambio profundo. Hay un método que está agotado", ha dicho el director deportivo del Barcelona. Deco ha sido muy claro: "Tenemos que descubrir a alguien que rompa con el pasado de una vez por todas y avance hacia un nuevo paradigma. Tenemos un serio problema financiero entre manos y esa fue una de las razones por las que me contrataron. No tenemos dinero para las inversiones que hacen otros clubes millonarios y eso desanima a cualquier entrenador. En este momento no podemos proporcionarle estos medios".