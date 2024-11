Francia pasa factura a Mbappé: fuera de la selección

El delantero francés del Real Madrid Kylian Mbappé no figura en la lista de convocados del seleccionador, Didier Deschamps, para los dos próximos partidos de Francia en la Liga de las Naciones, contra Israel e Italia.

Es la segunda convocatoria consecutiva en la que no figura el capitán de los "bleus", aunque, a diferencia de la de octubre pasado, el atacante no arrastra ningún problema físico, de forma oficial.

Por aquel entonces, Mbappé, que tenía problemas físicos, no fue citado por Deschamps y se marchó a Estocolmo durante el parón. Esto no gustó en su país donde fue duramente criticado. Ahora el seleccionador pasa factura a su estrella y lo deja fuera.

En Francia, acusan al delantero del Real Madrid de "falta de compromiso" mientras el seleccionador trata de justificar su ausencia afirmando que es algo "puntual".

"Es mejor así"

"Tuve varias discusiones con él. Lo pensé y tomé esta decisión sobre esta reunión. Creo que es mejor así. No voy a discutir. Lo que puedo decirte, dos cosas: Kylian quería venir, y no son los problemas extradeportivos los que entran en juego desde el momento en que existe la presunción de inocencia. Es una elección puntual para este encuentro con los dos partidos que nos esperan", ha explicado el técnico en rueda de prensa.

Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas no ha querido entrar en polémicas. "Es mi decisión, es mejor así. Puedo entender que eso no sea suficiente para ti, pero no voy a entrar en una discusión que lleve a interpretaciones. No quiero contarte más, asumo esta decisión", afirmó para tratar de zanjar un asunto que traerá mucha cola.

Didier Deschamps, conforme a Le Parisien, se habría basado en su nivel de juego actual para no contar con Kylian Mbappé para los dos últimos partidos de la fase de grupos de la UEFA Nations League vs. Israel e Italia. Sin embargo, otros medios de comunicación de Francia señalan que forma parte de un acuerdo entre el cuerpo técnico y el jugador para liberarlo de los encuentros poco trascendentes.