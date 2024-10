Kylian Mbappé no puede más y estalla: "¡Fake news!"

Kylian Mbappé se ha cansado y ha dejado atrás su prudencia habitual en las redes. La emisora francesa RMC difundió una noticia que insinuaba la posible implicación del futbolista en un escándalo. La información indicaba que la policía de Estocolmo estaba investigando una presunta violación que habría tenido lugar en el hotel donde Kylian Mbappé se hospedaba junto a unos amigos. Si bien no se establecía una vinculación directa entre el jugador y el suceso, el simple hecho de mencionarlo en el contexto generó una tormenta mediática que rápidamente trascendió fronteras.

Kylian Mbappé no tardó en responder a estas acusaciones. Utilizó la red social 'X' (anteriormente conocida como Twitter) para desmentir rotundamente la noticia, tildándola de "FAKE NEWS!!!!!". Su mensaje no dejó lugar a dudas sobre su indignación, una reacción que se entiende dada la gravedad del asunto. En su publicación, también insinuó que la difusión de la noticia no era una coincidencia, sugiriendo que el momento había sido elegido estratégicamente para perjudicar su imagen. Y es que, de manera casi simultánea, Mbappé se encontraba inmerso en una disputa legal con su club, el Paris Saint-Germain (PSG), en la que reclama el pago de un bono de 55 millones de euros, lo cual añade un matiz interesante a la situación.

Mbappé, al subrayar la "casualidad" del momento en que se publica la noticia, parece hacer referencia a la creciente tensión entre él y la directiva del PSG. No es la primera vez que surgen rumores o noticias que, de una manera u otra, parecen intentar afectar su reputación o posicionarlo en una situación desfavorable frente a la opinión pública. "Se están volviendo tan predecibles, el día antes de la audiencia, como de casualidad", comentó Mbappé en su respuesta en redes, sugiriendo que ciertos sectores podrían estar intentando desviar la atención o desacreditarlo en un momento crucial para su carrera.

El contexto de su conflicto con el PSG no es menor. La relación entre Mbappé y el club ha sido tumultuosa en los últimos meses. Su demanda de un bono multimillonario ha sido uno de los puntos más polémicos. Además, Mbappé también ha sido duramente criticado en su país por haber estado de fiesta en Estocolmo mientras la selección francesa jugaba un partido importante contra Israel. Aunque no fue convocado para dicho encuentro debido a una lesión de la que se estaba recuperando, muchos han considerado inapropiado que el delantero, en vez de apoyar a su equipo desde la distancia, estuviera disfrutando de su tiempo libre en otro país.mundial.