De la Fuente: «Este equipo es un valor seguro»

Luis de la Fuente identifica dos momentos muy complicados en el camino hacia la semifinal. «El peor momento que hemos pasado creo que ha sido la lesión de Pedri, ha sido un golpe importante, un cambio tan temprano y luego el gol de Alemania. Es un impacto duro y ser capaces de soportarlo también nos enseña que en el fútbol y en la vida no es fácil nada», reconoce el seleccionador español. «Hay que seguir trabajando, no bajar los brazos nunca y seguir caminando. Este grupo de jugadores son un ejemplo», añade.

De la Fuente los conoce bien. «Con algunos llevo casi diez años», recuerda. Algunos, como Mikel Merino, el autor del gol, ya ganaron a sus órdenes el Europeo sub’ 19. Y después siguieron ganando juntos. Lo hicieron en la sub’21, estuvieron cerca en la olímpica y con la absoluta ya ganaron la Liga de Naciones y quieren seguir ganando en la Eurocopa.

«Es un orgullo y quieren seguir ganando. Y arropados por otros jugadores más veteranos hemos formado un grupo muy bien avenido y nos hace un equipo que pueda pelear siempre por la victoria. Y si perdemos me daréis palos, pero sé que habremos dado todo para conseguirlo», asegura el preparador español.

Sobre todas las características de su equipo destaca una: «tiene corazón, especialmente corazón». «Estos futbolistas son insaciables, no se cansan de competir, de trabajar en equipo, de dar ejemplo. Es un orgullo para mí dirigir a futbolistas de este calado en valores y en nivel deportivo. Los conozco muy bien. Muchos han ganado mucho en sus clubes, pero algunos vienen de ganar todo en categorías inferiores y eso no es gratis», reconoce el técnico.

A ganar se aprende, aunque eso no garantice que se va a ganar siempre. «No se trata de ganar sino de estar en disposición de hacerlo. Y este equipo va a estar peleando siempre ahí. Algún aspecto siempre es mejorable, pero no se puede cuestionar el corazón, el orgullo, la raza, lo bien que juegan. Este equipo es un valor seguro», insiste el seleccionador.

De la Fuente ha fomentado la condición de equipo por encima de todo, un grupo que es capaz de jugar de distintas maneras y que es capaz también de sobreponerse a ausencias como las que tendrá en la semifinal. Le Normand y Carvajal se la perderán por sanción y lo normal es que Pedri se la pierda por lesión. Las primeras exploraciones de los médicos de la Federación han diagnosticado un esguince lateral interno en la rodilla izquierda, aunque estaba pendiente de una revisión más detallada.

«Hay algunas bajas seguras, veremos físicamente cómo evolucionamos en los próximos días. Pedri ha recibido una entrada fortísima y creemos que podía haber sido valorada disciplinariamente de otra manera», dice De la Fuente, que no se asustó por el juego, más duro de lo habitual, de los alemanes. «Esto es fútbol. Si alguno ve cómo se jugaba en los 80. A mí no me asustan estas cosas. Como decía un amigo mío, ¿qué quieres, que te dé un beso? Sabemos que estos partidos son al límite y sin sobrepasar esa línea, hay que aplicarse con toda la energía y el compromiso que supone jugar un partido de fútbol. No me quejo de la dureza del equipo rival. Valoro lo que hemos hecho nosotros, la sensación de equipo, de trabajo, de solidaridad, la capacidad que tiene de parar el juego y jugar de otra manera», reflexiona el técnico de la Roja.

«Se ha demostrado que igual sin correr se gana el partido. Necesitábamos correr menos y tener más contundencia para ganar un partido dificilísimo», dice con orgullo. Y España frenó para llegar a la semifinal.