Los funcionarios regañan a Dani Alves tras organizar una gran batucada en su celda

Dani Alves tiene una nueva oportunidad de intentar conseguir la libertad provisional. El deportista declara desde este lunes ante la jueza. Uno de los detalles que más sorprendió fue que los funcionarios le dieron un toque de atención en su celda. Tal y como apunta La Vanguardia, el deportista estaba celebrando los carnavales brasileños con una gran batucada junto a otros presos. "Solo una vez tuvieron que llamarle la atención los funcionarios. Coincidió con los carnavales de Brasil: el hombre improvisó una batucada en su celda golpeando con ritmo todo lo que tenía a mano. Entonces los trabajadores abrieron la puerta para recordarle que no eran horas, ni lugar para fiestas", informa el periódico.

"La defensa de Alves esgrimió en su recurso con el que intentó salir de prisión que las cámaras de Sutton "desmienten" la versión de la denunciante, al contrario de lo que considera la acusación. El jugador niega que cerrara la puerta del lavabo donde ocurrió la agresión -que no tiene cámaras en el interior- y se apoya en las imágenes para afirmar que la chica entró dos minutos después que él, sin que "le franquee el paso o abra la puerta. La defensa de Alves sostuvo, en el recurso que no prosperó, que las imágenes "entran en conflicto y contradicción con la descripción que hace la denunciante", y pone en duda también la explicación de la mujer sobre lo que ocurrió dentro del baño, que no está grabado. La instrucción ha constatado que en la vagina de la denunciante había restos de ADN de Alves -lo que es contradictorio con la última versión de lo ocurrido que dio el jugador- y, al pedir sacarlo de prisión, su defensa se agarró a la ausencia de lesiones vaginales para sostener que no fue una agresión sexual sino sexo consentido", dice Telecinco.

La 'Ley del sí es sí' dictamina que las penas oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión cuando la agresión consiste en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. Además, la juez instructora ya dijo que es "contundente y persistente" la declaración de la víctima respecto a que el futbolista la forzó en el baño de Sutton.