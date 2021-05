La carta de ¿despedida? de Cristiano de la Juve: “Gracias a los que formaron parte de este viaje”

Deportes

Cristiano Ronaldo nunca ha anunciar su futuro antes de que acabe la temporada. No lo hizo con el Real Madrid y tampoco, hasta ahora con la Juventus. Sin embrago, los rumores, que cada día que pasa se van acrecentando. Primero fue el traslado de sus coches de lujo y ahora un enigmático mensaje del delantero portugués en su Instagram. Cristiano escribió una larga carta en su cuenta de Instagram, seguida por casi 300 millones de usuarios, para analizar la recién terminada campaña, en la que el Juventus acabó cuarto en la Serie A y ganó la Supercopa y la Copa Italia.

Campeón de la Coppa y la Supercopa en la presente campaña (ya ganó el Scudetto el año pasado), la publicación de Cristiano destaca que ha ganado todos los títulos nacionales en Inglaterra, España e Italia, además de ser el máximo goleador y mejor jugador en los tres países. Pero lo que más ha llamado la atención es que finaliza el comunicado con una frase con sabor a despedida: “Gracias a todos los que han participado en este viaje”.

El mensaje de Cristiano llega en un momento de incertidumbre sobre su futuro en el Juventus, con el que tiene contrato hasta 2022, y en Italia algunos medios especulan sobre si se trata de un mensaje que precede su adiós. Habrá que ver ahora si algún club está dispuesto a pagar su carísimo traspaso.

Comunicado íntegro de Cristiano en Instagram

“La vida y la carrera de cualquier jugador de élite están hechas de altibajos. Año tras año, nos enfrentamos a equipos fantásticos, con jugadores extraordinarios y objetivos ambiciosos, por lo que siempre tenemos que dar lo mejor de nosotros mismos para mantenernos en niveles de excelencia.”

Este año no hemos podido ganar la Serie A, enhorabuena al Inter por el merecido título. Sin embargo, tengo que valorar todo lo que hemos conseguido esta temporada en la Juventus, tanto en términos colectivos como individuales. La Supercopa de Italia, la Copa de Italia y el trofeo de máximo goleador de la Serie A me llenan de felicidad, sobre todo por la dificultad que conllevan, en un país donde nada es fácil de ganar.

Con estos logros, he alcanzado un objetivo que me había propuesto desde el primer día que llegué a Italia: ganar el Campeonato, la Copa y la Supercopa, y también ser el Mejor Jugador y el Máximo Goleador en este gran país futbolístico lleno de tremendos jugadores, gigantescos clubes y una cultura futbolística muy propia. Ya he dicho que yo no persigo los récords, los récords me persiguen a mí. Para los que no entiendan lo que quiero decir con esto, es muy sencillo: el fútbol es un juego colectivo, pero es a través de la superación individual como ayudamos a nuestros equipos a conseguir sus objetivos. Es siempre buscando más y más en el campo, trabajando más y más fuera del campo, que los récords acaban surgiendo y los títulos colectivos se hacen inevitables, siendo unos la consecuencia natural de los otros.

Por eso, estoy muy orgulloso con este hecho que ha sido ampliamente replicado en los últimos días: Campeón en Inglaterra, España e Italia; ganador de la Copa en Inglaterra, España e Italia; ganador de la Supercopa en Inglaterra, España e Italia; mejor jugador en Inglaterra, España e Italia; mejor goleador en Inglaterra, España e Italia; más de 100 goles para un club en Inglaterra, España e Italia. Nada es comparable a la sensación de saber que he dejado mi huella en los países donde he jugado, y que he dado una alegría a los aficionados de los clubes a los que he representado. Esto es por lo que trabajo, esto es lo que me mueve y esto es por lo que siempre seguiré persiguiendo hasta el último día.

Gracias a todos los que han participado en este viaje. Nos mantenemos unidos”.