La venganza de la UEFA por la Superliga: Real Madrid, Barça y Juve “borrados” de la Champions

El máximo organismo del fútbol europeo continúa su pugna contra los fundadores de la Superliga y, esta vez, ha decidido atacarlos a modo de vídeo. El torneo sigue vivo y en la UEFA no desaprovechan cualquier oportunidad para boicotear a los clubes que se mantienen en el proyecto.

El video tradicional de la Liga de Campeones, pero para esta temporada tiene una particularidad. En esta edición no se encuentra ni el Real Madrid, ni el Barcelona y tampoco la Juventus. Un tribunal de Madrid frenó la intención de la UEFA y Aleksander Ceferin de aplicar sanciones contra los fundadores de la Superliga Europea, pero no de eliminar al Real Madrid, Barcelona y Juventus del intro de la Champions League, algo que no han dudado en aprovechar el mandatario del fútbol europeo.

El clip que fue publicado en redes sociales no ha tardado en viralizarse ante la ausencia de los tres equipos fundadores de la Superliga. En el vídeo promocional, además de la icónica música y los reconocibles símbolos de la Champions League, aparecen jugadores de la Atalanta, Ajax, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City, Bayern de Munich o Sevilla entre otros, pero ni rastro de Barcelona, Real Madrid y Juventus.

🎥 | UEFA Champions League retirou a Juventus, o Barcelona e Real Madrid do seu vídeo de introdução. pic.twitter.com/QxT47Fjik5 — Portal Blanco (@PortaIBlanco_) August 11, 2021

Tampoco está presente el Liverpool, pero si los otros clubes italianos en ingleses como el Manchester City y el Chelsea, que aunque en un principio estuvieron de acuerdo con la creación de la Superliga, luego se retractaron de su intención.

La UEFA asegura que no acatará las decisiones del tribunal de Madrid, que dictaminó revocar la acción que emprendieron contra los 12 equipos fundadores de la Superliga. Ahora todo depende de lo que dictamine el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, cuya resolución podría conocerse en octubre.