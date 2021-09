La figura del torero que acompaña a Sergio Ramos en París en sus peores días en el PSG

Deportes

Sergio Ramos es protagonista en el PSG cuando salen los partes médicos. El último hablaba de Messi y la lesión que obligó a Pochettino a cambiarlo, de Verratti y también del central español: que sigue entrenándose en solitario en las instalaciones del club a la espera de recuperarse.

No ha empezado con buen pie Sergio Ramos y algunos hinchas y ex futbolistas comienzan a pensar que a sus 35 años se ha fichado a un futbolista con más problemas físicos de lo que parecía, tras lucir durante casi toda su carrera un físico excelente.

Sergio Ramos no dice nada públicamente. Apareció en El Hormiguero y pasa con su familia y con sus amigos estos días en los que ha perdido protagonismo en el césped. Pochettino tendría que tener problemas para elegir los centrales del equipo, pero la ausencia de Ramos “ayuda” a esas decisiones. Sergio se refugia en los suyos y por ejemplo, según asegura el Marca, el último partido del equipo francés, que acabó ganando al final, lo vio con el torero Alejandro Talavante acompañándole en el palco.

Es uno de sus mejores amigos, se conocen desde hace más de 15 años y ya alguna vez Talavante ha elogiado el carácter del futbolista: “Creo que él es bastante transparente. Por lo que vemos en el campo, podemos sacar un reflejo propio de su personalidad. Gozo de su amistad. Es un tipo que transmite mucha positividad y la verdad es que eso se transmite a todos los que disfrutamos de su amistad. Para mí, aunque nos conocemos desde hace mucho tiempo y somos contemporáneos, la verdad es que he aprendido muchísimas cosas de él”, aseguraba en una entrevista en el Hola cuando Sergio Ramos presentaba su documental de Amazon.

Y cuando España ganó a Italia la final de la Eurocopa, Ramos hizo unos pases con un capote: “Mi amigo Alejandro Talavante confiaba en la victoria y me mandó el capote” contaba. Según él lo que hizo ese día fueron unas verónicas, “los naturales son más ceñidos y esos los pega Talavante como nadie”.

Ahora no son días tan felices para el futbolista, que tiene que recuperarse para volver a sentirse futbolista tras un 2021 en el que ha visto como las lesiones le impedían hacer lo que más le gusta. Apenas pudo jugar en el Real Madrid, se marchó cuando no quería y ahora no ha podido debutar en e proyecto del PSG. Por eso Talavante ha ido a apoyarle.