Casillas presume de nuevo negocio deportivo y de abdominales.. ¡A los 40!

Deportes

Tras tiempos convulsos, el ex portero del Real Madrid y de la selección española, Iker Casillas, atraviesa un gran momento. Todo parece ir viento en popa en su faceta empresarial y no duda en presumir de su gran estado de forma. Si te dicen que Iker Casillas está para ponerse de nuevo bajo los palos, te lo crees o al menos así lo demuestra su última foto en Instagram. El ex portero del Real Madrid ha publicado una imagen en Alicante luciendo abdominales y a sus 40 años, puede presumir de un cuerpo mucho más tonificado que el de muchos jugador en activo... “1 de octubre y yo en Alicante. Feliz y alegre por tanta buena gente que reside aquí. ¡Disfrutemos de este mes!”, escribió el de Móstoles mientras disfrutaba de un paseo en barco.

Pero su excelente estado de forma no es lo único que mostró ayer Iker Casillas. El exportero internacional presentaba ‘Sportboost’, su aceleradora de empresas tecnológicas orientadas a la industria del deporte, un proyecto con el apoyo de la escuela de negocios ESIC y LaLiga para asesorar a compañías prometedoras en este campo.

“Siempre he tenido una cosa clara: ayudar a jóvenes y poner mi granito de arena para apoyar el emprendimiento. Hay mucho talento y merece oportunidades, por eso hoy, presentamos @sportboosthub, una aceleradora e incubadora de startups del ámbito deportivo. Me gustan las personas con proyectos, con ideas, y buscamos ayudar a las personas en un momento especialmente delicado para la empleabilidad. Construye con nosotros el futuro del deporte!! Seguimos!!”, afirmó.

El guardameta explicó, durante la presentación de su nuevo proyecto que la iniciativa tendrá “tres reglas de oro” para elegir los proyectos que apoya, que esté vinculada con el deporte, que esté dirigida por emprendedores y que aporte innovación tecnológica, a las que apoyarán con formación, acompañamiento empresarial o aportando capital a las compañías.

Entre los primeros proyectos que contarán con el respaldo de esta iniciativa está la empresa de tecnología vinculada a la salud Idoven, que realiza estudios cardiológicos de forma poco invasiva para prevenir problemas cardíacos.

En la lista forbes

Otra de las compañías que figuran en la nómina de ‘Sportboost’ es Kognia. Recientemente, Iker Casillas, ha aparecido en la lista Forbes de los 100 españoles más creativos en los negocios gracias a sus labores de inversión y su relación con esta empresa. La empresa Kognia Sports Intelligence ha desarrollado un software de inteligencia artificial, único en el mercado, que permite analizar el juego desde el punto de vista táctico de forma totalmente automatizada. Ningún otro método anterior había logrado reunir estos parámetros que evitan el procesamiento manual ganando a la vez en objetividad a la hora de analizar el juego. Y todo en tiempo real para que el usuario pueda tomar decisiones inmediatas en pleno partido, más allá de agilizar el análisis en la preparación de los partidos, al descanso o al final de los mismos.

El servicio esta disponible en modalidad de SaaS (software as a service) desde julio y la compañía ya está en negociaciones con clubes y federaciones a nivel internacional para cerrar acuerdos que permitan ofrecer sus servicios para la temporada 2021-22. De hecho, según la propia compañía, ya lo utilizan técnicos como Unai Emery (Villarreal) o Xavi Hernández (Al-Sadd).

La tercera empresa que será asesorada por esta firma es Fly-Fut, una compañía de grabación de fútbol con drones que ofrece sus servicios tanto a clubes profesionales que quieren grabar sus entrenamientos o los duelos de sus canteras, como a aficionados que quieren grabar sus partidos con narración profesional.