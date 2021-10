Tremendo lío en redes por la derrama de 120 euros del Athletic a sus socios para paliar pérdidas: “Que paguen los del palco”

Deportes

El Athletic de Bilbao es el primer club español que ha decidido pedir dinero a sus socios para paliar las pérdidas causadas por la Covid-19. El club vasco pondrá sobre la mesa esta cuestión en la próxima asamblea del 23 de octubre con el objetivo de conseguir 120 euros por cada uno de los 43.425 socios que componen la entidad.

El club ha anticipado unas pérdidas de 5,5 millones de euros en el presupuesto para la temporada 2021-2022 y ha cifrado en “unos 70 millones de euros el impacto real” la pandemia del Covid-19, contabilizadas en las cuentas de las temporadas 2019-2020 y 2020-2021 y en los presupuestos de la 2021-2022, que se someterán a la aprobación de la asamblea de socios el día 23.

El balance de la temporada 2020-2021 presenta un saldo negativo de 24,6 millones, cifra que coincide con el importe de cuotas de socios que se dejó de ingresar totalmente en 2020. El presupuesto para la 2021-2022 es de 135,4 millones de euros.

Apoyo solidario

Este impacto ha dado lugar a solicitar el apoyo de los empleados y jugadores, con aportaciones de doce millones en las dos temporadas anteriores, y lo que llevará a pedir a la asamblea un “apoyo solidario de los socios de una cuota lineal adicional de 120 euros”. La entidad tiene la intención de presupuestar el equivalente a la totalidad de los ingresos por cuotas en un ejercicio normal del Club.

El club espera que los doce millones ahorrados por la “renuncia de los empleados y jugadores a parte de sus sueldos” y los alrededor de cinco millones que se esperan recaudar con la cuota que se pedirá a los socios ayuden a amortiguar el efecto negativo que ha tenido el coronavirus en las finanzas del club rojiblanco.

La insólita medida del club vasco podría ser un ejemplo a seguir para paliar la ruina en el futbol español y en concreto por el FC Barcelona que ayer presentó su dramática situación económica. No en vano, Jaume Roures ya planteó ayer esa posibilidad en RAC 1 aunque en el club optan por la prudencia. “A día de hoy, y que a mi me conste, esta junta no se lo ha planteado. Por eso hicimos el plan de viabilidad. Requiere de mucho tiempo, hemos trabajado muy duro estos meses para darle credibilidad y levantar el crédito. De momento esa derrama no está encima de la mesa”.

Incendio en Twitter

Aunque esta puede ser una solución a corto plazo lo cierto es que no es del agrado de todos y muchos aficionados han mostrado su indignación en redes por tener que asumir los platos rotos de un negocio tan multimillonario como el fútbol. “Con la venta de algún que otro coche de esos que gastan se soluciona y fijo que sobra. Para ir a 30 por Bilbao y por asfalto no hacen falta deportivos ni tanques”, “Hay que pagar esos suelditos a los millonarios, pobres, no les da para caviar y champán” o “que paguen los del palco que entran por la jeta” se puede leer en los cientos de comentarios que han inundado las redes sociales. Solución o no, la polémica está servida.