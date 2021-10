Las terribles cuentas del Barça: en quiebra desde abril

Fútbol

“Si el Barça fuera SAD sería causa de disolución. En abril no podía seguir operando porque no había caja, el club estaba en quiebra”. Así de contundente se ha mostrado Ferran Reverter, el CEO del Barça, en la presentación de la “due diligence” financiera sobre la gestión económica del club.

Una de las primeras decisiones de Joan Laporta cuando accedió a la presidencia en marzo fue encargar una due diligence para conocer al dedillo la gestión de su antecesor, Josep Maria Bartomeu. Lo mismo pasó en 2003 pero entonces la directiva, tras un debate interno, prefirió guardarse los resultados. Esta vez, no hubo dudas al respecto: se harían públicos. Hoy, Laporta levanta las alfombras y presenta blanco sobre negro las cuentas del ex presidente Blaugrana.

“Lo que puedo constatar en estos momentos es que hay una gestión nefasta. Como he intentado transmitir no había ninguna planificación. Es lo que he intentado transmitir. Improvisación total”, ha sentenciado Reverter.

Sin dinero caja

Hoy, el director general del club, Ferran Reverter, hace su primera aparición pública para presentar los terribles datos que arroja la auditoria. “Hay una reducción gradual del resultado neo y del flujo de caja operativa. Hay una serie de resultados históricos impactados por operaciones no recurrentes: la venta de Neymar, la operación Cillessen-Neto y la de Arthur-Pjanic. Si aislásemos estas tres operaciones, los gastos habrían crecido exponencialmente hasta un 55%. Antes de iniciar su obra más importante de la historia (el Espai Barça), el club ya perdía dinero”, ha asegurado Reverter.

Ferran Reverter explica que la Due Diligence revela unos compromisos futuros de 1.350 millones de euros en marzo de 2021 pic.twitter.com/TFoYDyKrIM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2021

El CEO ha levantado alfombras y ha sacado la luz la pésima gestión de Bartoméu. Desde el mal estado de las instalaciones hasta el aumento salarial. “El incremento salarial en un 61% es una de las causas de por qué el Barça pierde dinero; así como los gastos de gestión a un 58%, el gasto financiero aumenta seis veces más. El Covid también tuvo un coste de 43 millones de euros 2019/20 y de 65 millones de euros en la temporada 2021/22″.

Los fichajes más costosos de la historia

“La masa salarial, de no ser por nosotros -añade-, sería de 835 millones de euros, un 108% de los ingresos del club. Las causas fueron las incorporaciones de tres de los cinco fichajes más costosos de la historia del Barça. También los contratos nuevos y renovaciones de la plantilla con salarios crecientes, que equivalieron a 47 millones de euros diferidos. Hubo de un 20% a un 33% destinado a comisiones, cuando lo habitual ronda el 5%”.

Reverter también se ha referido a la impresionante deuda del club: “En cuanto a la evolución de la deuda, con el criterio anterior se situaba en 976 millones de euros en marzo, con el nuevo criterio aprobado por la Liga, disminuye a 675 millones de euros”.

Estas son las principales acciones impulsadas a lo largo de estos últimos meses por la nueva Junta Directiva para resolver la actual situación económica del Club pic.twitter.com/anBfhHgHkm — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 6, 2021

Aún así, Reverter ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad: “Veo mucha serenidad en la junta, estamos tomando las decisiones correctas. Lo he dicho y remarcado, tenemos un activo muy importante que es la marca Barça, que tiene más de 122 años de historia y pertenece a sus socios. Si trabajamos en esta dirección no tengo dudas. Cuando un club como el Barça se va a buscar dinero en esta situación y se lo dan es que tiene una credibilidad increíble. El precio marca la credibilidad. El precio de 1.98% es un referente a nivel europeo. Varios clubs me han llamado para ver cómo lo hemos conseguido”.