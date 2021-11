300 millones de euros por Haaland

Deportes

El delantero noruego Erling Braut Haaland será uno de los grandes protagonistas del mercado de fichajes el próximo verano. Todo hace indicar que el actual jugador del Borussia Dortmund abandonará el club alemán, con el que tiene contrato hasta 2024, y su agente, Mino Raiola, ya comenzó la subasta del futbolista entre los principales equipos del continente. Según otro agente, Volker Struth, representante, entre otros, del centrocampista del Real Madrid Toni Kroos, la operación podría elevarse a 300 millones de euros.

“Haaland tiene una cláusula de liberación. El paquete completo con salario por cinco años y comisiones para el agente probablemente estará entre los 250 y los 300 millones de euros”, declaró Struth a Sport Bild.

Struth descartó que Haaland pueda seguir en la Bundesliga, ya que se está especulando con la posibilidad de su agente pida un sueldo de 50 millones de euros. “Incluso si el Bayern tuviera ese dinero, no lo haría, porque se desataría el infierno si un jugador en Alemania ganara 50 millones”, sostuvo Struth, quien aseguró que Haaland no decidirá su próximo destino “en función del dinero, un diez por ciento más o menos no le guiará”.