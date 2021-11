Expulsan al entrenador del Extremadura por zarandear a uno de sus jugadores: “Me cago en la puta…”

Deportes

Manuel Mosquera, entrenador del Extremadura, fue expulsado este domingo en el minuto 90 del partido contra el DUX Internacional de Madrid por “zarandear” a un jugador de su equipo y, según el acta arbitral, dirigirse a él en estos términos: “Vete buscando equipo, me cago en la puta”. El técnico desmintió posteriormente en conferencia de prensa la versión expuesta en el acta por el árbitro del encuentro, Abraham Domínguez Cervantes.

“En el minuto 90, el técnico Mosquera Bastida, Manuel Alfredo fue expulsado por el siguiente motivo: dirigirse a un jugador de su equipo dentro del banquillo, en los siguientes términos: “vete buscando equipo me cago en la puta”, al tiempo que le sujetaba por la camiseta a la altura del pecho y lo zarandeaba, teniendo que ser separado por el resto del cuerpo técnico”, escribió el árbitro en el acta del encuentro, que terminó con victoria del DUX por 1-2.

Mosquera negó en la conferencia de prensa que hubiera insultado a su jugador Musa Drammeh, nacido hace 19 años en Gambia. “No me ha gustado la actitud que ha tenido. El árbitro cree que le insulto, pero no le insulto. Lo que sí tengo es una actitud agresiva con él, como que hay que poner un poquito de ganas para esto, de compromiso. Es una apreciación mía, es mi exigencia y es verdad que es un chaval de 19 años, no quiero cargar nada contra el chaval, pero no se puede salir así al campo, ni antes de salir. Le reprendí por eso. Me expulsa porque cree que le insulté, pero no fui yo. He estado con el árbitro en el vestuario y me ha dicho que proferí un insulto, pero yo no fui. No sé de quién lo escuchó”, aseguró Mosquera.

“Es verdad que la actitud que tuve con Musa fue agresiva. Creo que tenemos que tener todos el mismo compromiso, pero si alguien no viene con ganas de jugar, con lo que nos estamos jugando… Lo hice porque me salió, porque lo que le pido a todo el mundo es un mínimo de compromiso. Mi sensación es que así no se puede estar en un equipo. Creo que es lo que tenía que hacer, no me arrepiento”, añadió el entrenador.