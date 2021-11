Deportes

PSG: La Policía sospecha de un ex jugador del Barcelona y de su mujer en el caso de la agresión a Hamraoui

Nuevo giro de guion inesperado en el caso de la brutal agresión a Kheira Hamraoui, jugadora del Paris Saint Germain. Según ha publicado el rotativo francés “Le Monde”, la Policía francesa habría puesto el foco en Eric Abidal y a su esposa, Hayet Abidal. Según esta información el exjugador del FC Barcelona tuvo una relación sentimental con la futbolista atacada entre 2018 y 2020, algo que concuerda con algunas noticias anteriores que confirmaban que tras dejar en libertad a Aminata Diallo, los inv estigadores buscaban a un antiguo novio como posible sospechoso.

Los agentes tienen previsto interrogar a la mujer de Abidal y no estaría descartado que hicieran lo mismo con el ex futbolista. En un primer lugar, todos los focos iban dirigidos a Diallo, compañera de equipo de Hamraoui en el PSG y que podría, supuestamente, haber contratado a unos sicarios para que lesionaran a la futbolista con la que competía por el puesto en el once titular.

La internacional gala fue atacada el 4 de noviembre tras una cena con la plantilla del PSG y recibió varios golpes con un objeto contundente al menos por dos encapuchados.

La propia Diallo, una vez fue puesta en libertad al comprobar que no tenía nada que ver, pidió a la Policía que se centrara en las antiguas relaciones personales de Hamraoui si querían dar con los verdaderos culpables. Y ahora aparece esta noticia en la que aseguran que una pista apunta a Eric Abidal, que casualmente, fue novio de la protagonista de esta historia en el pasado.