El gobierno socialista de Hinojos (Huelva) no deja jugar al fútbol a una niña de 8 años: “¡Que se apunte a patines!

Deportes

Isabel es una niña de 8 años natural del Hinojos (Huelva) que no ha sido admitida en la Escuela Deportiva Municipal de su localidad en el equipo mixto benjamín para participar en competiciones provinciales, lo que suscitado una polémica en la localidad a raíz de las denuncias de su familia.

Su madre, Marisa Franco, ha explicado a Efe que ya jugó el año pasado y que en el presente curso le han puesto muchas “excusas” para que no forme parte del equipo. “Me han ido poniendo excusas y el concejal de Deportes, Alejandro Franco, que ha sido compañero de mis hijos, me dijo que no podía jugar al fútbol y que se apuntara a patines y que él es quien decide que ya no se admitan más niños en el equipo y no le da la gana, aunque se lo rogué y me habló fatal. Me dijo muchas mentiras y me dijo que no caben más niños cuando hay ratio disponible, según me han dicho en el Polideportivo”, explicó también a huelva24.com.

“La niña es muy mala”

Marisa Franco señaló que le admitieron con normalidad toda la documentación y no le dijeron que hubiera ningún problema por presentarla fuera de plazo, pero que lleva un mes esperando sin que su hija haya sido aún incluida en el equipo. Vio cómo han ido pasando las semanas y su hija, que ya tiene toda la equipación comprada, sigue en casa preguntándose cuándo va a poder jugar. “Está muy ilusionada y me pide ir a ver a sus amigos entrenar, pero se pone triste por no estar con ellos”, relató. Marisa Franco, quien hizo pública su denuncia en las redes sociales asegura que le llegaron a comentar que “el entrenador decía que la niña es muy mala”.

“El equipo alevín tiene 25 niños, pero en el equipo benjamín tienen 18 niños y para cubrir el ratio faltarían 7. El reglamento de la federación andaluza dice textualmente que se permiten 20 fichas en fútbol 7, así que es mentira. Hay ratio y licencias de sobra para poderla haber inscrito”, insiste.

El principal partido de la oposición municipal, el PP, reclamó al Ayuntamiento, gobernado por el PSOE, que atendiera su demanda y así el portavoz de este partido, Francisco Javier Payseo, apuntó en un comunicado que “este suceso es grave, ya que es absolutamente contrario a lo que debe ser una escuela deportiva, que debe ser integradora y cuyo

El concejal de Deportes, por su parte, asegura, también en las redes sociales, ser víctima de un “hostigamiento público” e insiste en que la niña fue inscrita fuera de plazo y que el desarrollo de los grupos de entrenamiento ha llegado “a su tope”.

Ante el hostigamiento público efectuado por una ciudadana hinojera y secundado por todos los concejales del partido... Posted by Alejandro Franco on Wednesday, November 17, 2021

Expuso que Isabel está “en reserva” por si queda alguna plaza libre en algún momento, expresó que la madre le dijo que “no tiene vergüenza ni corazón”, que le profirió “amenazas leves” y que le dice que hay “animadversión”.

Muestras de solidaridad

La Delegación Onubense de Fútbol, que preside José Antonio Fernández, ya se ha puesto en contacto con Marisa Franco para mostrarle su apoyo y asegurarle que van a intermediar. Además le han brindado a la menor la oportunidad de ir a su concentración de fútbol femenino y así jugar con otras niñas.

El exfutbolista del Recreativo de Huelva Jesús Vázquez, ahora segundo técnico del Villanovense, ha querido también mandar “mucha fuerza” a Isabel y espera una “rectificación”.

Jesús Vázquez manda “mucha fuerza” a Isabel, la niña de Hinojos a la que no dejan jugar al #fútbol, y espera una “rectificación” https://t.co/5uNQHLx65k #Huelva @JesusVazquezVD pic.twitter.com/PGJyoY3oqL — huelva24deportes (@huelva24deporte) November 24, 2021

El histórico futbolista del ‘Decano’ se une a la “indignación” de la familia y amigos de la pequeña y lamenta las “excusas” que le han puesto. Como “hombre del deporte”, aseguró que lo que ha pasado le sorprende “muchísimo” y espera que se trate “de un error y se rectifique, porque no es normal que se le niegue a ninguna persona ejercer algún deporte”.

Agregó que es precisamente en el deporte donde "priman los valores" y que a diario "se inunda con mensajes de igualdad y las mismas oportunidades para chicas y chicos", por lo que lamentó que "estas cosas sigan pasando".

“El deporte es otra cosa y encarna otros valores y por eso hago pública mi sorpresa porque esto siga pasando en pleno siglo XXI y en el momento actual en el que nos encontramos”, insistió Jesús Vázquez, que manifestó que quiere “estar al lado de Isabel y mandarle mucha fuerza y ánimo y también a todas las personas que están con ella” y que se pone “a su servicio para animarla a que siga luchando y no deje de creer”.

A raíz de la denuncia se ha desatado una campaña de solidaridad con la menor en Twitter. Tanto equipos locales de la provincia como usuarios anónimos han apoyado a la niña y han exigido al gobierno municipal que rectifique.

💙 El #BollullosCF, se hace eco de la noticia sobre Isabel, la niña de Hinojos, apasionada al fútbol y le ofrece poder entrenar con nuestro #BCFInfantilB.



Nuestro Club apuesta por el fútbol femenino como hemos demostrado este año con la colaboración con el Atlético Azahar, pic.twitter.com/SavhLLEUic — Bollullos CF (@bollulloscf1933) November 25, 2021

Nos sumamos al apoyo de Isabel, la niña de #Hinojos para que pueda hacer el deporte que más le gusta.



¡Mucha fuerza! — RECRE I.E.S. LA ORDEN (@CBIESLAORDEN) November 25, 2021