La gran mentira de Sánchez con la selección catalana: esto dice el acuerdo que ahora le reclama ERC

La última Liga de Naciones de pelota disputada en Guernika, competición oficial organizada por la Federación Internacional de este deporte quepermitió la participación de una selección vasca al mismo nivel que la selección española y un partido entre ellas, no ha pasado desapercibida para el independentismo catalán que ya se ha apresurado a reclamar al Gobierno de Sánchez el pago de la promesa pactada por su apoyo.

Este miércoles en el Congreso el nacionalismo catalán, a través de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), ha vuelto a exigir que la selección catalana pueda disputar campeonatos internacionales .La diputada Etna Estrems preguntó si el Gobierno prevé modificaciones respecto a las selecciones deportivas y afirmó que "la oficialidad de la selección catalana es una aspiración lógica y necesaria, que se asienta en el derecho a que la nación catalana pueda presentar sus equipos en el ámbito internacional".

La diputada de Esquerra lamentó que el amplio número de deportistas que se forman en Cataluña nunca tengan la posibilidad de jugar con la selección de su país, porque el ejecutivo, "a golpe de ley, obligará y coaccionará a jugar bajo la bandera española".

"¿Dónde está la libertad de esos deportistas? Ustedes y sus socios se llenan la boca de plurinacionalidad y a la hora de la verdad utilizan las selecciones deportivas para impulsar su idea de nación y patria única. Tienen la posibilidad de arreglar esta anomalía desbloqueando la reforma de la ley que presentó Esquerra", afirmó obviando las presiones recibidas por los pelotaris vascos que optaron por defender a España.

Estrems insistió en que "los colores en el deporte se sienten o no se sienten, no se pueden imponer". "¿De qué tienen miedo? ¿de que les quede una selección de fútbol sin talento o de que alguien les ponga en marcha una campaña de desprestigio brutal como la que se le hizo a Iñigo Martínez por agarrar una estelada? Estamos hablando de una reivindicación de justicia, de reconocimiento de identidad y de orgullo colectivo", concluyó.

Pero esto no es nuevo y la realidad es que ERC no hizo otra cosa que exigir el cumplimiento del acuerdo pactado con Pedro Sánchez no solo para lograr su investidura sino también la de Salvador Illa tal y como se recoge en el pacto firmado por ambos partidos.

Las cesiones de Sánchez

El documento íntegro desarrolla en varias categorías las cesiones que el Gobierno de Pedro Sánchez puso sobre la mesa para investir a Salvador Illa. En el apartado "Cataluña es una nación con lengua propia y voluntad de proyectarse al mundo", el punto 3 habla de las «selecciones deportivas catalanas». De esta forma, recoge que «teniendo en cuenta la vitalidad del deporte catalán federado, la tradición histórica y arraigo social, así como la alta participación y capilaridad territorial, se continuará trabajando por el máximo reconocimiento del deporte catalán en todos los niveles».

Añade que «se promoverá la proyección internacional de las federaciones deportivas catalanas y el reconocimiento de las selecciones deportivas catalanas, de acuerdo con la voluntad y trabajo conjunto con las Federaciones».

Como medidas concretas, «se constituirá una Oficina del Gobierno, adscrita al Consejo Catalán del Deporte, que promoverá las selecciones deportivas catalanas, ofrecerá el apoyo activo y acompañamiento a las federaciones deportivas catalanas, que de acuerdo con su voluntad y con lo que establece el artículo 48.2 de la Ley estatal 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, pueden optar a la participación directa en el ámbito internacional por el hecho de haberse constituido antes que la federación estatal correspondiente y de acuerdo con el arraigo social e histórico en Cataluña». De esta forma, cualquier selección que cumpla estos criterios podrá solicitar que sus deportivas participen bajo la bandera de Cataluña, y no la Española de su federación nacional, en competiciones internacionales.

Sin embargo, las demandas de ERC son una mera quimera, un brindis al sol sin validez fuera de nuestras fronteras. Un engaño para conseguir apoyos parlamentarios.

Bandera del independentismo

Unas selecciones al margen de España que puedan competir a nivel internacional siempre ha sido una de las banderas del independentismo y por eso Pedro Sánchez no dudó en ponerlo sobre la mesa de negociación con Junts para lograr su apoyo a la investidura y con ERC para investir a Salvador Illa.

El presidente del Gobierno se mostró dispuesto a ceder el reconocimiento internacional de las selecciones catalanas en distintas disciplinas deportivas, a cambio del apoyo de Junts y ERC a su investidura. Fue una de las ofertas que el PSOE puso sobre la mesa para ayudar a los separatistas a presentar ante su electorado logros en materia de autogobierno dentro el marco constitucional. Una treta que no es nueva y que ya había utilizado en 2019 con el PNV, aceptando una enmienda de los nacionalistas vacos a la Ley del Deporte que se aprobó en diciembre de 2022.

En concreto, los nacionalistas vascos lograron introducir un nuevo punto dos en el artículo 44: “No obstante, las federaciones deportivas autonómicas podrán participar directamente en el ámbito internacional, si la federación internacional correspondiente contempla su participación, en el caso de modalidades o especialidades deportivas con arraigo histórico y social en su respectiva comunidad autónoma, o bien en el caso de que la federación autonómica hubiera formado parte de una federación internacional antes de la constitución de la federación española correspondiente. En tales supuestos, la participación de la federación deportiva autonómica en competiciones oficiales internacionales se producirá previo acuerdo con el Consejo Superior de Deportes. Tal acuerdo conllevará el apoyo conjunto a la integración de la federación autonómica en la federación internacional”.

Andoni Ortuzar se felicitó por la cesión del Gobierno y aseguró que, con este paso, "las federaciones que ven totalmente despejado el camino hacia la oficialidad", pero la realidad es muy distinta.

La ley únicamente permite participar internacionalmente, con el previo aval del Consejo Superior de Deportes (CSD), a las disciplinas con arraigo histórico y social en las comunidades autónomas. También a las federaciones autonómicas que se hayan inscrito en una federación internacional antes que la federación española. En el caso práctico del País Vasco, esto incluye a la selección de pelota vasca. Al rugby, al hockey, a los dardos o a los bolos en el caso de los catalanes. Y, como ha ocurrido hasta la fecha, esto no afectará a los equipos de fútbol, algo que enfada y mucho a los independentistas. Si podrían lograrlo con el Rugby, ya que la federación catalana tiene más antigüedad que la española. Algo que ya ocurre también con el Surf en el País Vasco.

Una vez más Sánchez se sacó de la chistera una promesa de difícil cumplimiento que ahora los independentistas reclaman.

El "no" rotundo de FIFA y UEFA

Es decir, el caso de la pelota vasca jamás podría extrapolarse al fútbol. Tanto la FIFA como la UEFA se han opuesto de forma reiterada a reconocer a las selecciones vascas y catalanas. Ambas entidades reconocen a Cataluña y País Vasco como comunidades autónomas dentro del Reino de España. No se trata de un estado independiente reconocido por la comunidad internacional “por lo que la solicitud de los nacionalistas no tiene viabilidad ninguna”.

La UEFA, establece que se consideran ” federaciones nacionales de fútbol” aquellas situadas en un país que es reconocido como un estado independiente por la mayoría de los miembros de las Naciones Unidas. En el caso de la FIFA, se subraya la importancia de contar con el respaldo de, en el caso de España, la RFEF.

Y en este sentido Uribes lo ha dejado muy claro: "Tenemos que ser conscientes de que hay unas reglas internacionales, que los comités internacionales, que reconocen la idea de una federación por Estado y son realidades que no debemos obviar".