Figo no deja pasar la oportunidad para volver a atizar a Pedro Sánchez: "Qué bueno"

El ex jugador del Real Madrid Luis Figo no esconde sus ideas políticas en Twitter y desde hace unos años se han convertido en el azote en redes sociales de Pedro Sánchez, Podemos y en especial de Gabriel Rufián. El portavoz de ERC y el ex futbolista se han convertido en grandes enemigos íntimos en redes sociales y sus piques ya son épicos.

Sin embargo, esta vez le ha vuelto a tocar al presidente del Gobierno. Si hace unos meses, el ex futbolista portugués atacaba con dureza a Sánchez por los actos de conmemoración de la muerte de Franco o por afirmar que "España y Cataluña somos países extraordinarios", ahora -con la que está cayendo- no iba a ser menos.

El exjugador de Barcelona y Real Madrid, Luís Figo, muy atento siempre a la actualidad política no ha dudado ni un segundo en mofarse de las controvertidas palabras de Sánchez en la que pedía perdón a la ciudadanía tras el informe de la UCO sobre Santos Cerdán.

Tras ver la comparecencia del presidente del Gobierno, el portugués publicaba un mensaje que no ha tardado en correr como la pólvora en Twitter y ya cuenta con casi 60.000 reproducciones.

La mofa de Figo

"Qué bueno", escribió junto a tres emoticonos de caritas llorando de la risa al republicar un vídeo de Los Meconios, la viral cuenta de X que realizó una parodia de la comparecencia del presidente del Gobierno en la sede del PSOE.

En el vídeo aparece Pedro Sánchez en Ferraz pronunciando su discurso de disculpas pero lo hace cantando al ritmo de Devuélveme la vida, canción de Antonio Orozco. La letra de la canción ha sido modificada y se escucha esto: "Pido perdón por haber confiado en ellos. Pido perdón pero yo no voy a dimitir. Pido perdón por esos 'pucherazos'. Por no saber que amañaron primarias por mí. Te pido perdón, a sabiendas de mis corruptelas. Te pido perdón y una cosa te voy a decir... Que dimita tu padre. Que dimita tu madre. No hay ninguna opción de que yo despegue el culo del sillón. Escucha... que dimita tu padre".

El mensaje ha enloquecido a los seguidores del portugués que incluso lo proponen como candidato a la presidencia del Gobierno.