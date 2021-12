La rajada de Varane contra la afición del Real Madrid

Deportes

Raphaël Varane, actual jugador del Manchester United, vistió la camiseta del Real Madrid durante 10 años pero lamenta que la afición jamás recompensó los éxitos del equipo. El central, que se encuentra actualmente lesionado, ha concedido una entrevista al diario británico The Telegraph en la que analiza cómo fue su paso por el conjunto blanco y su fichaje por los red devils. Destacó la mentalidad ganadora, en ocasiones enferma, por parte del club blanco y su fichaje frustrado desde el Lens hacia el Manchester United con una visita de Sir Alex Ferguson a su domicilio, que no valió de nada ya que Zidane se lo llevó al Real Madrid.

“El primer plan era ir al United, fue un momento loco. Cuando reconocí que era Zizou me quede en shock, le dije que me llamara después y el fichaje se aceleró”, apunta el jugador, feliz con el reto de devolver al United a lo más alto.

“Para el United es importante estar en la cima, es un gran desafío que a mí me motiva. Gané todo en el Madrid y por eso busqué algo diferente. Hay que pelear por algo que sea más grande que tú, por el club la afición y la historia”, apunta el central.

“Ni te felicitan por los éxitos”

Una de las declaraciones más sorprendentes es en las que subraya la ambición desmedida por parte del club español, de la prensa y de sus propios aficionados acerca de los grandes éxitos cosechados por un equipo de leyenda con Zidane, curiosamente, en el banquillo. “Después de ganar la Liga de Campeones, los aficionados no te felicitan”, afirmó. “Te dicen, ‘muy bien, a por la siguiente’. Eso fue después de la primera, y gané cuatro. Pero siempre decían ‘muy bien, a por la siguiente’. A veces creo que tienes que disfrutar de lo que tienes, y lo que había era muy bueno. No siempre lo celebrábamos juntos porque, por ejemplo, después de la última Liga de Campeones teníamos el Mundial. A veces quería apretar el botón de pausa y tener tiempo para celebrar los éxitos”, sentenció en una dura crítica de inconformismo por parte de la hinchada del Real Madrid.

‘Rapha’ explica que le causaba tristeza no poder disfrutar de todo lo conseguido. “Por eso quería cambiar de aires, no porque no me gustara esta mentalidad o porque sea mala. Al contrario, es una mentalidad muy buena, pero buscaba algo diferente”, apunta el francés.

Dudas en el Manchester tras su lesión

Raphaël Varane cayó lesionado el día 2 de noviembre en el partido contra el Atalanta y un mes después, aún se desconoce su nivel de recuperación, algo que preocupa a los diablos rojos, que invirtieron 40 millones en el central francés este pasado mercado veraniego. El estado físico de Varane es preocupante y en Manchester tienen dudas sobre el jugador francés.

El United está en una situación muy complicada y necesita recuperar a Varane lo antes posible. La defensa de los diablos rojos no está cumpliendo con las expectativas, pues tanto Maguire como Lindelöf está mostrando un nivel muy inferior a las necesidades de un equipo que quiere competir por todo en Inglaterra y en Europa. La vuelta del ex del Real Madrid supondría una mejoría inmediata de la zaga del Manchester United.

El conjunto de Manchester se encuentra en una decepcionante 10ª posición y el equipo no es capaz de mostrar un juego acorde con la calidad de su plantilla, lo que está causando un profundo descontento en la afición de los diablos rojos.