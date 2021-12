Dudas sobre el futuro de Sergio Ramos y la gestión de su lesión por Pochettino en el PSG

Deportes

Sergio Ramos puede que no juegue más este 2021 que, profesionalmente, no quedará entre sus mejores recuerdos. Apenas pudo disputar partidos con el Real Madrid (el último fue la derrota en Champions contra el Chelsea), se marchó del club blanco cuando quería quedarse, fichó por el PSG y ha jugado muy poco Lesionado antes y no totalmente recuperado después, por lo que dice el club francés. “Continuará su preparación individual y colectiva durante los próximos días con el objetivo de estar en la plantilla la próxima semana”, según el PSG. Sufre fatiga muscular y no entra en la convocatoria de Pochettino este fin de semana.

El entrenador argentino, del que se ha hablado mucho los últimos días acerca de si su futuro va a estar en París, tiene que dar continuamente explicaciones acerca del ex madridista. Acerca de sus ausencias y si se ha equivocado él en algunas decisiones: “Esperamos que la evolución sea buena y que podamos tenerlo con nosotros en 2021. Pero no creo que le hayamos hecho jugar demasiado contra el Saint-Etienne. Se sintió bien, no fue un nivel físico tan alto como si hubiéramos jugado 11 contra 11. Nos superaban en número. Esos 90 minutos no son la razón de su ausencia”, ha respondido cuando le han dicho si se le fue la mano con el tiempo de juego del central español. Es decir, que si sus ganas de volver y las ganas de que jugase han sido perjudiciales después para el desarrollo de la carrera en Francia. Porque el caso es que se ha perdido los cuatro encuentros siguientes.

Al PSG, más que Ramos, le duele la ausencia de Neymar: “Es un jugador especial. Aporta un registro diferente al equipo. Las características de los jugadores conforman la identidad del equipo. Pero tenemos que estar preparados con o sin Neymar, y poner soluciones para encontrar un equilibrio y mantener un alto nivel de rendimiento”, ha dicho el entrenador argentino.

El PSG despierta dudas, sobre todo porque ni termina de ser regular ni termina de ser brillante. En la Champions ha pasado como segundo de grupo: “En cuanto a los resultados, pasaar a octavos ositivo, aunque nos hubiera gustado acabar primeros de grupo en la Liga de Campeones. Hemos perdido un partido de la fase de grupos en la Liga de Campeones, el Manchester City dos, pero somos segundos de grupo. Sin embargo, en cuanto a nuestro rendimiento, sabemos que tenemos que mejorar”, ha continuado el entrenador del equipo